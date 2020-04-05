05.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Медицина, Происшествия
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Руководителя Красного креста Республики Сербской убил коронавирус




Генеральный директор Красного креста Республики Сербской (числится в составе Боснии и Герцеговины), 62-летний Джоко Михайлович скончался в Университетском клиническом центре Баня-Луки от коронавируса.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С огромной скорбью и сожалением сообщаем вам о том, что нас покинул наш Джоко Михайлович, генеральный секретарь Красного креста Республики Сербской, – сообщается в группе Красного креста РС в фейсбуке. – … Пока его коллеги и волонтеры по всей земле борются с распространением инфекции коронавируса, мы были уверены, что выиграем и эту битву, как это было всегда. Но… в печали наши сердца. Гуманист, друг, «краснокрестоносец» – это все был наш Джоко… А мы остаемся, чтобы жить миссией Красного Креста, которую ты навсегда передал нам… Дорогой наш Джоко, спасибо за все!».

Коллеги умершего сообщают, что Михайлович, даже находясь в больнице продолжал работать: по телефону координировал деятельность Красного креста сербского энтитета, за пятнадцать ней до смерти организовал волонтерскую службу по всей РС, обеспечивающую доставку питания пожилым и социально уязвимым одиноким людям.

Соболезнования по поводу смерти руководителя Красного креста РС направили коллеги из Красного креста БиГ.

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