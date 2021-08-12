Руководство Черногории саботирует перепись населения, опасаясь что большинство граждан запишутся сербами

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что запланированная на этот год перепись населения будет отложена, поскольку «требует лучшей подготовки».

В ответ на это сербская партия «Демократический Фронт» объявила бойкот и перестала ходить на заседания Скупщины Черногории.

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О переносе переписи Кривокапич заявил в эфире телевидения города Плевля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Черногории людей интересует – кто какой веры и нации, – заявил черногорский премьер. – Думаю, мы все просчитали. Список должен быть качественным, а главное – все нужно хорошо спланировать. Мы просто хотим иметь точные и проверенные данные. Я надеюсь, что политики с пониманием отнесутся к этому».

Следом за Кривокапичем о том, что провести перепись невозможно в этом году «по техническим причинам», заявил и вице-премьер Дритан Абазович.

Однако такие доводы не убедили представителей сербских партий Черногории, которые справедливо увидели в этом поведении властей – желание не дать большинству граждан страны записать себя сербами, что помешает проведению «свидомизации» государства под руководством Запада.

«Один народ впервые за семьдесят лет получил возможность свободно заявить о своей идентичности без политического давления, шантажа, переписывания истории и фальсификаций, – сказано в обращении в связи с сложившейся ситуацией общественной организации «Мы знаем кто мы». – Люди, которые, кстати, составляют подавляющую часть парламентского большинства, имели возможность услышать краткое, более того, оскорбительное объяснение о том, что «не хватило времени на подготовку переписи» (сейчас, естественно, возникают другие вопросы, например: на какую работу не хватило времени? Какая большая работа была проделана за эти девять месяцев и помешала правительству сформировать рабочую группу для подготовки переписи?)…. Отсрочка переписи только в ущерб сербскому народу. В 2022 году переписи, скорее всего, тоже не будет. Конечным следствием этой политики (о которой только наивный полагает, что она может быть случайностью) является цементирование сербского народа в Черногории на 28% по украденной переписи 2011 года. Подчинение столь пагубной для сербских интересов политике, в конечном итоге, означает безразличное принятие ассимиляции, что, очевидно, является стратегической целью многих политических центров».

В свою очередь, авторитетнейшая сербская партия Черногории «Демократический Фронт» в знак протеста объявила бойкот Скупщине страны, из-за чего правящая коалиция, куда входит партия, не может принять ни одного закона.

«Если Кривокапич считает, что проблема в том, что «Закон о переписи населения» не принят, хотя его текст был готов еще в марте, пусть правительство внесет его в Скупщину, «Демократический фронт» прекратит бойкот и проголосует за его принятие, – прокомментировал ситуацию один из лидеров ДФ Андрия Мандич. – Однако он не хочет этого, а хочет отложить перепись, при которой значительно больше граждан заявят, что они сербы. Перепись должна состояться, потому что для нас неприемлемо отсутствие переписи. Мы распустим это правительство раньше, чем позволим не проводить перепись».

Андрия Мандич

К «Демократическому Фронту» присоединилась Социалистическая народная партия, которая потребовала, чтобы перепись была проведена именно в этом году, поскольку «нет веской причины для ее отсрочки».

Черногорцы – юго-западная ветвь сербского народа, которая на протяжении нескольких столетий, когда остальная часть сербских территорий была подчинена туркам и частично венграм, жила отдельным независимым государством, но веками сохраняла память о принадлежности к единому сербскому народу.

«В Черногории живут чистокровные сербы, разговаривающие на сербском языке, и их насчитывается около 300 тыс. подданных, – было написано в черногорских учебниках за 1911 год. – Большинство из них православные, но есть немного католиков и мусульман, но все — сербы по самосознанию и происхождению… Всякий серб из Черногории должен любить все свое большое сербское Отечество, на территории которого живут как свободные, так и до сих пор не освобожденные наши братья-сербы».

Сербский учебник 1911 года

Но в правление коммунистов, по образцу выделения из единого русского народа украинцев и белорусов, в СФРЮ был создан отдельный черногорский народ и социалистическая республика Черногория. С тех пор у черногорцев плавающая идентичность,

Согласно переписи 1909 года сербами записали себя 94,3% черногорцев, но уже в 1948 году 90,6% жителей Черногории записались как черногорцы, по переписи 1981 года сербов в Черногории было всего 3,3%, а в 2003 году – уже 31,9%.

По итогам последней переписи 2011 года, путем множественных махинаций, пропаганды и давления – сербов в Черногории оказалось уже 28,7%. Новый этап возрождения сербского самосознания у черногорцев был связан с протестными литиями в защиту Сербской Православной Церкви, проходившими в 2019 – 2020 годах.