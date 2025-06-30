Руководство Германии готово сколько угодно «дорого платить» за русофобию – Вадефуль

Вадим Москаленко.  
30.06.2025 17:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, Украина


Германия должна настаивать на ужесточении антироссийских санкций, даже если это сильно ударит по её собственной экономике.

Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна настаивать на ужесточении антироссийских санкций, даже если это сильно ударит по её...

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«Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо.

И именно поэтому мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку. На 2025 год мы запланировали в бюджете дополнительно почти 2 миллиарда евро на современную противовоздушную оборону, на оснащение, на боеприпасы. Всего 9 миллиардов евро на эти цели.

Лишь тогда, когда Россия поймет, что расчет на захват и капитуляцию потерпит крах, тогда появится настоящий шанс на переговоры», – вещал Вадефуль.

«Мы сегодня говорили и о том, как мы можем усилить давление на Россию. Мы будем продолжать работать над этим и в ЕС, и в Большой семерке. Мы будем и дальше ограничивать возможность Путина наполнять свою военную казну через поставки нефти и газа.

Мы стремимся при этом, конечно, и у себя к большей сплоченности, большей скорости, к большей решимости. Мы работаем над этим во всех переговорах и форматах, даже если это означает расходы для нас, для Германии.

И мы даем четко, очень четко понять – это одна необходимая цена, которую надо заплатить за то, чтобы поддержать Украину и защитить свободу Европы», – добавил германский русофоб.

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