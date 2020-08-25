Руководство Хорватии почтило память убитых своими карателями сербских стариков

25.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии Зоран Миланович, министр обороны Томислав Медвед вместе с сербским вице-премьером Хорватии Борисом Милошевичем, создателем хорватской Независимой демократической сербской партии (СДСС) Милорадом Пуповацем и спецпредставителем президента Сербии Вераном Матичем побывали на месте расправы над сербами в селе Грубори.

Кровавый инцидент произошел после падения Республики Сербская Краина 25 августа 1995 года, когда боевики хорватского спецназа расправились с шестью стариками, никто и по сей день не понес наказания за это преступление.

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«Ущерб от преступления в Грубори был нанесен Хорватии как государству, – сказал выступая на траурной церемонии президент Хорватии Зоран Миланович. – Ущерб, который государство наносит самому себе, не является абсолютным, государство не может существововать любой ценой. Ужас вызывает убийство шести невинных стариков….

Я представил себе, если бы кто-нибудь мог убить дорогих мне людей во имя каких-то небесных, космических или частных принципов. Это самый большой позор, и это определение звучит еще очень цензурно… После этого уже ничего не было прежним. Войны закончились, и пришло время для нормальной жизни. Много была между нами. Сербы и хорваты – самые близкие народы, это даже не шведы и норвежцы или чехи и словаки… Подобное не должно повторится».

В заключение своей речи Миланович прочитал проникновенные стихи сербской поэтессы Алексы Шантич «Оставайся здесь», которые можно было интерпретировать как обращение к сербской общине Хорватии.

«Сочувствие и признание всех невинных жертв являются предварительным условием для примирения и прекращения ненависти, – сказал в свою очередь Борис Милошевич. – И настало время прекратить ненависть и не передавать ее новым поколениям, чтобы наши дети не росли с предубеждениями по отношению к другим только из-за тог, что те принадлежат к другим национальностям».

В зачищенном в 1995 году селе Грубори и по сей день не возобновилась жизнь.

При этом самого Милошевича, точнее ее семью можно считать олицетворением трагедии гражданского противостояния 90-х: его отца – жителя хорватского Шибеника, несмотря на сербскую национальность, призвали в хорватскую армию и он воевал против соплеменников из РСК, в то время как мать отца – бабушка Бориса, была убита в селе Брибирска Мостина хорватскими боевиками в ходе зачистки РСК во время операции «Буря» (Олуjа).

«Мы приветствуем сегодняшний шаг вперед, сделанный представителями руководства Хорватии и проявление благоговения перед жертвами в Грубори, – прокомментировал сегодняшнюю церемонию правозащитный Центр преодоления прошлого. – Но хотя факты по этому делу были безоговорочно установлены, правосудие в отношении убитых все еще не восторжествовало. Мы помним это преступление, и призываем к установлению ответственности и прекращению заговора молчания».

Расправа над оставшимися жителями села Грубори в окрестностях бывшей столицы РСК – Книна, произошла 25 августа 1995 года. Тогда боевикам Антитеррористического спецподразделения МВД «Лучко» был дан приказ зачистить территорию перед приездом президента Хорватии Франьо Туджмана. Что они и сделали на свой лад, убив оставшихся в населенном пункте стариков (одного живьем сожгли в его же доме) и спалив дома. Жертвами преступления в тот день стали Мария Грубор (1905 г.р.), Милош Грубор (1915 г.р.), Йован Грубор (1930 г.р.), Милица Грубор (1944 г.р.), Журо Каранович (1954 г.р.) и Йован Каранович (1922 г.р.).

Боевики «Лучко».

Подозреваемыми по этому делу проходили Франьо Дрльо, Божидар Краина и Игорь Бенети, однако две попытки привлечь их к ответственности не увенчались успехом.