Руководство минобороны пригласили в столовые ВСУ полюбоваться на «глистов и червяков»

21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Питание ВСУ обеспечивает практически единственная фирма-монополист, которая, чувствуя собственную безнаказанность, кормит украинских солдат гнилым мясом.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявила депутат Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат задала вопрос замминистра обороны Игорю Халимону.

«Знаете ли о письме профильного комитета, которое касается соответствия занимаемой должности господина Халимона, который отвечает за питание в ВСУ? Знаете ли вы, уважаемые депутаты, что сегодня одна фирма-монополист на 83% кормит ВСУ?

Именно благодаря Халимону были откинуты другие фирмы, которые не могут сегодня кормить ВСУ. Знаете ли вы, что дополнительно после профильного комитета были составлены дополнительные договора, которые предусматривают увеличение цен на продукты питания и на проверку министерства обороны качества продуктов, которые привозятся в военные части?» – спросила Бобровская.

«Я очень прошу перестать меня обвинять в фейках, а приехать со мной в военные части, я вам покажу всех червяков, всех глистов, которых провозят в военные части с мясом. Это позор и стыд», – возмущалась депутат.

«Конечно, мы знаем, мы работаем по этому поводу и проводим проверку, – невозмутимо ответил замминистра обороны Игорь Халимон. – В том числе и аудиторская служба, и все причастные к тому, чтобы выполнить проверку и дать соответствующий результат».

«Но я передам ваш вопрос ещё раз министру обороны, для того чтобы мы окончательно вам сообщили о результатах проведенной работы» – пообещал чиновник.