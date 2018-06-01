01.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Руководство “Нафтогаза” выписало себе гигантскую премию за победу над “Газпромом”

Премия в размере 45,6 млн долл, которую назначило себе руководство НАК «Нефтегаз Украины» по итогам Стокгольмского арбитража, будет выплачена не из денег, которые могут быть получены по результату судебного процесса, а из денег, которые платили все граждане Украины по новым тарифам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компанию нельзя считать абсолютно эффективной и успешной, несмотря на то, что по разным подсчетам тарифы поднялись от 6 до 9 раз за последних четыре года, и все деньги, которые эта компания фиксирует и демонстрирует, это, по большому счету, деньги, которые вытянуты из наших с вами карманов через повышение стоимости услуг ЖКХ.

Деньги, которые будут потрачены на премии, это деньги, взятые из наших карманов. Решение, на котором основывается эта премия, не вступило в силу до конца, поскольку оно обжаловано Газпромом, и он сейчас в местных судах это решение ставит под сомнение, судебный процесс не завершился, ни одной копейки из этих выигранных денег на счета Нефтегаза или украинского государства не поступило. Поэтому это не премия с выигранного, это просто деньги с бюджета, просто премия из наших с вами карманов. Деньги эти от Газпрома не поступили.

Откуда такая сумма появилась? Я понимаю, что какая-то доля процента, но дело в том, что Стокгольмский арбитраж вынес два решения, по одному из которых Украина выиграла, по другому проиграла. Если свести дебет с кредитом, то получается сумма в 2 млрд долл. Почему рассчитывается с 4,5? Если и когда вступит в силу решение о проигрыше Украиной Газпрому, то это означает, что от этой премии отсчитают? Или как? Потому что ж проиграли одно решение, а другое выиграли. Сумасбродство и абсолютный верх цинизма, когда нас уже в очередной раз открыто ограбили конкретные чиновники Нефтегаза», – сказал он.

Выплата такой огромной премии может означать новое повышение тарифов – ведь надо же будет как-то компенсировать эти «расходы» компании.

«Я вижу тут несколько мотиваций: первое – им все равно, что мы о них думаем, они от нас не зависят. Им главное получить эти деньги легально. Второе – мы стоим на пороге очередного повышения тарифов. Нам говорят, что газ вырастет – от 20 до 70% называют, и вот эти все премии, как бы это ни парадоксально звучало, станут обоснованием для роста тарифов. Потому что вот эта премия, наверно, зайдет в издержки компании, с этой суммы будет рассчитываться эффективность деятельности компании. Это будет мотивацией для повышения тарифов. Ну я и не исключаю, что это будет банальная форма взятки, что на самом деле таким образом решили не просто мотивировать конкретных людей, а сделать их повязанными между собой, потому что речь идет о достаточно большом количестве людей, около 50 человек. Возможно, это такая форма отката, которая не вся попадет сотрудникам, а в более высокие кабинеты и будет потрачена на другие цели», – считает Руслан Бортник.и