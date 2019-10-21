Руководство НАТО летит в Киев. Украину ждет «углубление диалога»

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Среди основных целей визита руководства Североатлантического совета в Украину на следующей неделе – взаимодействие и углубление диалога с новой властью Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников на презентации “Украина-НАТО: что на столе переговоров” в Киеве.

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“Визит Североатлантического совета на следующей неделе во главе с Генеральным секретарем НАТО господином Столтенбергом станет одним из главных моментов повестки дня Украина-НАТО в этом году. Последний такой визит состоялся в 2017 году. Главной целью этого визита будет послать сильный сигнал поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности, с фокусом на Черном Море, и также поддержать процесс реформ”, – сказал Винников.

Он напомнил, что визит будет осуществлен не только в Киев, а и в Одессу, где Североатлантический совет будет заниматься с военно-морским флотом, в частности морской академией. Также, по его словам, в то же время группа из четырех кораблей НАТО посетит порт Одессы в знак поддержки Украины, навигационных прав Украины и ее территориальной целостности.

“Думаю, главной особенностью и целью является взаимодействовать с новой властью Украины… Альянс уже установил очень позитивный диалог, как отметил вице-премьер-министр (Дмитрий Кулеба – ред.), и мы стремимся его углубить с новым Президентом Украины, новым правительством и, конечно, новым парламентом. Будет формальная сессия Комиссии Украина-НАТО с Президентом Украины, где в центре внимания будет состояние реформ. В частности, союзники и Украина подведут итоги реализации комплексного пакета помощи Украине”, – отметил глава представительства НАТО в Украине.

Кроме того, по его словам, одним из главных вопросов повестки дня будет ситуация с безопасностью в Украине – в частности на востоке страны, а также в Крыму и на Черном море.

Североатлантический совет будет находиться с визитом в Украине с 30 по 31 октября.