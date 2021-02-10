Руководство погрязшего в долгах «Укроборонпрома» получает бонусы в сотни тысяч

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Назначение нового гендиректора «Укроборонпрома» совпало с переходом предприятия с долгами в полтора десятка миллиардов на технологию, позволяющую при формировании зарплат начислять стотысячные надбавки за «показатели эффективности».

Об этом в эфире телеканала «Нromadske» заявил генеральный директор оборонного концерна Юрий Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы подали сегодня декларацию, в которой указали, что у вас зарплата за месяц 702 тысячи гривен», – попросил прокомментировать ведущий канала.

«Это не совсем так, это зарплата с учетом тех поставленных задач, которые поставил мне в начале декабря наблюдательный совет, который в начале декабря запустил свою работу, – ответил Гусев. – Наблюдательный совет поставил задание на декабрь.

Наблюдательный совет сейчас формирует KPI (англ. Key Performance Indicators – технология, характеризующая «ключевые показатели эффективности» – ред.), потому что моя зарплата формируется из нескольких частей. Это непосредственно заработная плата, которая составляет 398 тысяч гривен и за достижение соответствующих показателей».

«То есть у вас 400 тысяч гривен зарплата вместе с налогами, плюс, по сути, остальные 300, это надбавка за что-то?» – уточнил журналист.

«Это действительно те бонусы, которые выплачиваются за достижение поставленных целей, которые ставит наблюдательный совет», – признал глава «Укроборонпрома»

«Но вы в прошлом году, кажется, меньше месяца были руководителем», – удивился ведущий.

«Абсолютно правильно, за этот месяц я реализовал задачи, которые поставил наблюдательный совет, который в декабре и сформировал эти KPI», – похвалился Гусев.

В то же время он пожаловался, в каком плачевном состоянии он получил предприятие.

«К сожалению, мне в наследство оставили концерн с общим объемом долгов больше 14 млрд. грн.», – сказал Гусев.

«Предприятия концерна, которых 137, все вместе нагенерировали убытков на 14 млрд. грн. Я вам приведу, только один пример, Харьковское государственное производственное предприятие – Харьковский авиазавод, сегодня не работает и имеет долгов 3,8 млрд. грн.», – рассказал он.

«И вопрос запуска серийного производства самолетов на Харьковском авиационном заводе (потому что именно Харьковский авиационный завод серийно делал самолеты) без финансового оздоровления, которое возможно при принятии соответствующего закона, который мы разработали и подали на рассмотрение правительству, невозможно», – пояснил свою «полезность» руководитель «Укроборонпрома».

Ранее одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко слил информацию о катастрофическом падении всех показателей концерна всего за год деятельности его «побратима» по майдану, замгендиректора «Укроборонпрома» Мустафы Найема.