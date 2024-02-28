Руководство Рады ставит условие Западу для ужесточения мобилизации

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Если страны западного блока дадут Киеву ещё денег, то депутаты украинского парламента готовы рассмотреть законопроект о мобилизации в кратчайшие сроки.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если страны западного блока дадут Киеву ещё денег, то депутаты украинского парламента готовы рассмотреть...

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«Обращаюсь к коллегам из других парламентов. Наша следующее задание в парламенте – это закон о мобилизации. Мы проголосовали в последнем законе для открытия переговоров по евроинтеграции, а теперь наша задача – это закон о мобилизации», – сказал депутат.

Он пообещал принять закон о мобилизации в течение недели – лишь бы западные политики выбили для Украины больше денег.

«Я попрошу всех вас, союзников со всего мира – не сдавайтесь, не прекращайте работать. Не только ради ценностей, но и в память о тех, кто отдал жизнь на фронте.

Конечно, мы можем делать и свою часть работы. Например, в закон о мобилизации внесено четыре тысячи поправок, но мы с этим справимся. За неделю, или за несколько недель, но мы это сделаем. Потому что это наша обязанность», – добавил Корниенко.

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