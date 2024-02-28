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Если страны западного блока дадут Киеву ещё денег, то депутаты украинского парламента готовы рассмотреть законопроект о мобилизации в кратчайшие сроки.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к коллегам из других парламентов. Наша следующее задание в парламенте – это закон о мобилизации. Мы проголосовали в последнем законе для открытия переговоров по евроинтеграции, а теперь наша задача – это закон о мобилизации», – сказал депутат.

Он пообещал принять закон о мобилизации в течение недели – лишь бы западные политики выбили для Украины больше денег.

«Я попрошу всех вас, союзников со всего мира – не сдавайтесь, не прекращайте работать. Не только ради ценностей, но и в память о тех, кто отдал жизнь на фронте. Конечно, мы можем делать и свою часть работы. Например, в закон о мобилизации внесено четыре тысячи поправок, но мы с этим справимся. За неделю, или за несколько недель, но мы это сделаем. Потому что это наша обязанность», – добавил Корниенко.