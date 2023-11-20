Руководство российского ТВ ненавидит СВО – Прилепин

Елена Острякова.  
20.11.2023 15:14
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Политика, Россия, СМИ


Руководство крупнейших российских телеканалов находится в оппозиции к СВО, но не может это публично показать.

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство крупнейших российских телеканалов находится в оппозиции к СВО, но не может это публично...

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«У нас в управлении очень многих каналов, так или иначе, по-прежнему остаются люди, которые ненавидят СВО. Но, так как об этом нельзя говорить, они вынуждены показывать съемки Конашенкова и иногда (в муках) героев СВО», – сказал Прилепин.

Именно такой позицией руководства писатель объясняет отказ телеканалов освещать похороны лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Им дали легальную возможность оттоптаться на этих, сука, ополченцах, СВО и так далее. И они тут дали себе волю. Это не было заказом Кремля или АП. Им разрешили сказать, что Пригожин плохой, и они от всей души», – считает Прилепин.

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