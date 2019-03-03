Руководство СБУ крупно облажалось

03.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В произошедшем в феврале скандальном штурме Подольского райуправления полиции в Киеве боевиками нацистской группировки С14 принимали участие штатные сотрудники СБУ – в частности, один из ранее засветившихся как «киллер Бабченко».

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил украинский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все видели, как «активисты» штурмовали Подольское райуправление полиции. Причём, когда пересматривали кадры, лично я узнал нескольких негласных штатных сотрудников СБУ, которые штурмовали полицию.

В частности, там был «киллер Бабченко», который принимал участие в операции СБУ, изображал убийцу.

Скажите пожалуйста, если бы что-то подобное случилось в любой европейской стране, что бы сделали с руководителем спецслужбы, который направляет агентов своего департамента на штурм государственного органа полиции?» – спросил Бойко экс-заместителя генпрокурора Украины Алексея Баганца.

«Если этот факт будет установлен в ходе досудебного расследования, которое проводит Госбюро расследований, то, естественно, это будет основание для несения ответственности тех руководителей СБУ, которые организовывали и привлекали этих негласных работников для проведения этой спецоперации или провокации возле Подольского райуправления Нацполиции. То есть, надо проводить расследование, подтвердится факт – всё, тогда надо принимать решение – и в криминальной, и в части дисциплинарной ответственности», – ответил экс-зам генпрокурора.

«Один из них – «киллер» – представился, он себя назвал на телекамеру, его таким образом узнали!» – подчеркнул журналист

«Всё равно надо этот факт подтвердить в ходе следствия», – отрезал Баганец.