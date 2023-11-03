Руководство Сербии заверяет, что никогда не признает независимость Косово

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С началом предвыборной кампании в Сербии президент страны Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич ответили на обвинения оппозиционеров в том, что намерены сдать Косово.

Экс-лидер Сербской прогрессивной партии Вучич возглавляет выборный блок «Александр Вучич – Сербия не остановится», а Дачич – ее союзника Сербскую социалистическую партию.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич заявил, что никогда не подпишет «независимость» Косово, поскольку уважает Конституцию своей страны, в которой прописано, что южный край является неотъемлемой частью Сербии. А потому всегда будет придерживаться буквы закона и клятвы, данной им при вступлении на президентский пост на памятнике сербской письменности, рукописном «Мирославовом Евангелии» 12 века.

«Я никогда не подпишу так называемую независимость Косово, следовательно оцените по заслугам всех представителей сербской политической сцены, кто утверждает подобную ложь….», – сказал президент Сербии.

Он напомнил, что некоторые оппозиционные политики во время предыдущей кампании заявили, что они не поддерживают санкций против России, но Вучич эти санкции введет. Однако он так и не ввел эти санкции, а некоторые оппозиционеры поменяли свою точку зрения и уже согласны на них.

В вою очередь Ивица Дачич отверг обвинения в том, что Сербия намерена открыть посольство в Косово.

«В Белграде на уровне посольств аккредитованы 72 иностранных дипломатических и консульских представительства, которые представляют суверенные и независимые государства, которым самопровозглашенное Косово не является и никогда не будет. Приштина скорее откроет посольство на Луне, чем в Белграде», -заявил Дачич.