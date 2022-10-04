Руководство Сербии жестко ответило украинскому послу

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Новости Украины

Президент Сербии Александр Вучич и глава сербского МВД Александр Вулин назвали высокомерными и лицемерными заявления посла Украины в Белграде Владимира Толкача, который призвал Сербию присоединиться к санкциям против России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Александр Вучич сказал, что «если иностранные дипломаты думают, что сейчас время по команде третьей стороны высокомерно оказывать давление на нашу страну, они ошиблись с выбором момента».

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«Мы не позволим этого даже тем, кто значительно сильнее. Мы ничего плохого Украине не сделали, мы не признали ни отделение частей Украины, ни референдумы. Но вот не могу припомнить, чтобы вы в 1999 году перестарались, помогая нам, и отменяли авиарейсы из Киева в Вену или Рим или другие страны, совершавшие агрессию против Югославии», – заявил Вучич.

Комментируя заявление украинского дипломата о том, что Косово и Украину нельзя сравнивать, президент Сербии сказал, что согласен с этим тезисом, но совсем по другой причине.

Сербский лидер также добавил, что хотел бы, чтобы ему объяснили, в соответствии с каким международно-правовым актом была осуществлена ​​агрессия против Сербии, в соответствии с каким решением Совета Безопасности ООН и в соответствии с чьим решением отдельные страны имеют право не подчиняться Резолюции 1244 [о том, что Косово является неотъемлемой частью Сербии].

«Мы уважаем Устав ООН и поэтому защищаем территориальную целостность Украины, но хорошо, если они видят какие-то различия, нужно об этом знать. Они получат более подробные ответы», – сказал Александр Вучич.

В свою очередь, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал заявления посла Украины в Белграде лицемерными.

«В бомбардировках НАТО пострадали десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить требования Украины провести специальное заседание Совета Безопасности ООН или ввести санкции агрессорам на Сербию. Еще не поздно Украине и всем странам, которые требуют осуждения военных преступлений в русско-украинском конфликте, потребовать и суда над убийцами сербских детей в ходе агрессии НАТО. Военные преступления не имеют срока давности. Это повод показать принципиальность», – заявил Александр Вулин.

Ранее в интервью каналу N1, входящему в балканский медиа-холдинг экс-главы ЦРУ Дэвида Пэтреуса, украинский посол в Сербии Владимир Толкач заявил, что Украине становится всё труднее понять аргументы Белграда. «Мы хотели бы видеть Сербию как друга и союзника, поэтому нам трудно понять аргументы Белграда…. Мы ожидаем, что Сербия поддержит санкции и присоединится к ним. Это поможет нам подчеркнуть нашу приверженность общим ценностям» – сказал дипломат.