Руководство США отказалось встречать Зеленского в аэропорту

31.08.2021 17:42 (Мск), Киев, Владимир Гладков

Новости Украины

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в США и начинает сегодня переговоры в Вашингтоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гости из Киева намерены в ближайшие дни посетить Госдеп, Пентагон, Минэнергетики и NASA. Самый важный пункт – встреча с Джо Байденом.

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Между тем, наблюдатели обратили внимание на более чем скромную встречу Зеленского в аэропорту – там не только отсутствовал американский президент – Вашингтон ограничился отправкой на взлетное поле второстепенных чиновников. В итоге основную массовку составляли сотрудники посольства Украины в США.

«Кто все эти люди? Где Байден? Ладно, Байден старый, ему все равно. Но многие думают, что дед прислал встречать Зельца своих верных кунаков. Но встречают посольские. Вы будете смеяться, но самая смешная тетка, похожая на хомяка – це и есть посол Украины. Военного атташе Украины в США вы могли бы угадать по дембельской парадке с золотыми позументами, как на VIP-занавесках. Возле него с унылым лицом, украденном у мертвеца на кладбище – советник-посланник. Два посольских рядовых, в наморднике только один… Ни почетного караула ветеранов Афганистана, ни пятизвездочного генерала – грозы Талибана. Ни Нуланд с печеньками и игривой псакой на поводке. Илон Маск тоже не пришел. Дикари-с», – иронично комментирует тележурналист Максим Равреба.

В информационном поле США все заняты Афганистаном, а потому внимание к визиту делегации Украины будет минимальное, поясняют эксперты.

«В США только Зеленского и не хватало. Белому дому нет смысла позволять Зеленскому своими заявлениями о недостаточной помощи США Украине влезать во внутриамериканские расклады и мутить воду в и так напряженной перепалке демократов и республиканцев. Потому легче отбыть и забыть, поставив номинальную галочку в списке дел по «стратегическому партнерству», – объяснил Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на место базирования делегации Зеленского в Вашингтоне.

«Зеленский и его свита в Вашингтоне поселились на том самом месте, которое в прошлом году мэр города в пику Трампу переименовала в Black Lives Matter Plaza. Удивительно, что Зе, приехав туда, не кинулся сразу на колени. Это не считается нарушением церемониала?» – комментирует Корнилов.

Еще до начала переговоров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба успел поскандалить с российскими журналистами, которые пытались задать ему вопрос при выходе из гостиницы в Вашингтоне. Кулеба демонстративно отказался от общения, уточнив, что не дает интервью прессе из РФ.