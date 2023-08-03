Руководство учебки Нацгвардии Украины нагрело родную страну на миллион

Игорь Шкапа.  
03.08.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Скандал, Украина


Не участвовавшие в боях старшие офицеры учебного центра Нацгвардии, безосновательно насчитывали себе боевые выплаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Не участвовавшие в боях старшие офицеры учебного центра Нацгвардии, безосновательно насчитывали себе боевые выплаты....

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«Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Чиновники этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой. Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно «премировали» себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к организации схемы причастен руководитель учебного центра Нацгвардии, который «безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным», среди которых – три старших офицера.

Руководителю центра сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Пока решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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