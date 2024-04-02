Руководство украинских спецслужб стало законной целью России

Требование МИД РФ выдать главу СБУ Василия Малюка, признавшегося в причастности к террористической деятельности, не гарантирует ему безопасности. К такому выводу приходит члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

«Безусловно, все признанные террористами – Малюк, Буданов и другие лица, ответственные за координацию террористической деятельности, в том числе на территории России, – являются нашими законными целями. Они могут быть уничтожены в ходе точечных ракетных ударов, каким-то другим способом, но это должно быть законно. Это не должно превращаться в терроризм, и мы четко этого придерживаемся», – сказал Шкурлатов в интервью «Московскому комсомольцу».

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Он считает, что украинские террористы могут быть ликвидированы и добровольцами, «которые пойдут и уничтожат этого человека любым для себя удобным способом». При этом будет ли иметь отношение к этому Российская Федерация или нет – вопрос открытый. Эксперт говорит, что не раз задавался вопросом, почему не принимались меры по ликвидации киевского диктатора Владимира Зеленского.

«Мол, всем же понятно, что он наркоман, террорист, нацист! Повторюсь, военным способом мы могли это сделать уже неоднократно. Наверное, помните съемки его кортежа в Одессе, которые были сделаны нашим беспилотником-разведчиком? Мы также могли это сделать, когда он приезжал на фронт – поближе к линии боевого соприкосновения.

Поэтому, разумеется, военным путем это было можно сделать уже неоднократно. Но опять же мы все-таки государство правовое, а значит, ответственное за свои действия. И наше военно-политическое руководство, предполагаю, считает, что все-таки данным путем будет идти не совсем правильно. И, наверное, на то есть основания. Уверен, что к этому вопросу надо подходить с холодной головой», – резюмировал Шкурлатов.