Руководство Украины мечется в панике и делает противоречивые заявления – Погребинский

25.03.2020, Киев, Игорь Петров

Глава МВД Украины выступил с планом, где рассказал, как бы он боролся с эпидемией, если бы был президентом. Сам президент заявляет, что введение ЧП пойдет стране на пользу. А глава его офиса – что ЧП вводиться не будет.

Такая дезорганизованность свидетельствует о том, что руководство страны в панике.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди его предложений есть разумные, но они больше имеют популистский характер: «назначьте меня президентом и я это сделаю хорошо». Вот что говорит Аваков. Но это ладно, Аваков конкурирует с президентом за право решать вопросы в стране.

Но и сам президент, выступая вчера, апеллировал к каким-то политикам, которые занимаются хайпом, говорит, что у них разные мнения – это вообще… ты о чем говоришь, что ты людям рассказываешь? При чем тут эти политики?

Ну ладно, он явно не сказал, что надо вводить ЧП, сказал, что если оно будет введено, то для пользы дела. Но вечером того же дня дает комментарий заместитель главы офиса Коваль которая говорит, что никакого ЧП не будет, потому-то и потому-то.

Но почему этого не сказал президент? То есть, в одной голове, в одном офисе президента – две разные точки зрения.

Это говорит о том, что страна неуправляема, что руководство страны в панике. Оно в течение дня принимает разные решения. Как можно принимать указания на местах если президент говорит, что ЧП – для всего хорошего против всего плохого, а заместитель главы его офиса – что ЧП не будет? И она права, а президент – неправ. Это вообще как?», – недоумевает эксперт.