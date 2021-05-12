Руководство «Укроборонпрома» призналось, что не в состоянии обеспечить ВСУ современным оружием

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Мощности предприятий украинской оборонной промышленности практически полностью устарели и выработали свой ресурс.

Об этом на форуме Ukraine 30 заявил глава концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам топ-менеджера, большой проблемой также является средний возраст конструкторов и инженеров предприятий, который достигает пенсионного.

«Украина потратила на разработку новых образцов вооружения и военной техники лишь порядка двух процентов чистой прибыли в то время, как успешные оборонно-промышленные компании мира тратят на эти цели до 25%. Хроническое недофинансирование государственной оборонки привело к истощению и устарелости производственных мощностей на государственных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сегодня показатель изношенности в некоторых случаях достигает 80%.

Предприятия государственного оборонного комплекса имеют устаревшую, негибкую форму управления. Иногда унитарные или казенные предприятия, которые неспособны соответствовать вызовам современности, сотрудничать с международными партнерами и это обусловлено тем, что длительное время предприятия работали сами по себе, а концерн брал на себя роль квази-министерства.

Средний возраст инженеров, конструкторов, которые работают на предприятиях «Укроборонпрома», около 65 лет. Средний возраст работников ОПК в целом – около 50 лет. Это большая проблема, поскольку во всем мире оборонная отрасль является инновационным двигателем, драйвером», – заявил Гусев.