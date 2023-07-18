Руководство ВСУ на Запорожском направлении взяли на себя офицеры НАТО – военкор

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На смену украинским офицерам командовать наступлением на запорожском фронте пришли офицеры НАТО.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На это направление, уже известно, что всеми практически командными постами в системе штабов бригад, корпусов – всего, что выше, напрямую начали [командовать]… пришли офицеры НАТО», – сказал военкор.

По его словам, это случилось примерно за неделю-две до саммита НАТО в Вильнюсе.

«То есть украинские офицеры на всем запорожском фронте отказались идти вперед из-за таких потерь, поэтому напрямую, подчеркну, напрямую, теперь перешло командование к офицерам НАТО. Ну и, конечно, они украинских солдат не жалели», – заявил Хайруллин.