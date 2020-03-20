Руководству ДНР запрещен выезд за пределы республики

20.03.2020, Донецк, Михаил Рябов

Глава ДНР Денис Пушилин издал указ, которым временно на период карантина запретил выезд с 19 марта за пределы территории республики высшим должностным лицам.

Ограничения касаются главы правительства и его заместителей, а также других руководителей государственных органов ДНР, в том числе, спикера и вице-спикера парламента, председателя Центробанка и его первого зама, главы Верховного суда и его заместителей, глав местных администраций ДНР, их первых заместителей и т.д.