Руководству «Слуги народа» в Раде придётся бить своих и улыбаться чужим

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Мажоритарщиков от «Слуги народа» будут контролировать с помощью репрессий и запугивания.

Самой же фракции придётся что-то срочно придумать с регламентом, чтобы избежать ежедневных скандальных обвинений в узурпации власти.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первый раз в истории Украины так случилось, что мажоритарщиков от «Слуги народа» зашло больше, чем по партийным спискам.

Удержать эту огромную фракцию с большим количеством разных мнений без каких-либо репрессий не получится. Поэтому мы все время слышим о репрессиях, о «большом брате». Это ближе к запугиванию», – делает вывод эксперт.

«Что касается комитетов, то необходимо принять закон об оппозиции либо внести изменения в регламент Верховной рады, где четко прописать, какие комитеты и должности есть у оппозиции.

Я бы советовал «Слуге народа» сделать это сразу же, чтобы снять все обвинения, что они хотят узурпировать власть, забрать все себе и ничем не делиться с оппозицией.

А то что они, «Слуга народа», говорят? «Мы сокращаем количество комитетов до 22 а 20 комитетов мы возглавляем», – саркастически заметил Скаршевский.