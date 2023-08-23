Руку жать не буду, но поездку на фронт приветствую – ветеран СВО о Роме «Звере»

Поездка на Донбасс с концертом для российских военных группы «Звери», как минимум, заслуживает одобрения, поскольку, какими бы конъюнктурными соображениями ни руководствовался фронтмен группы Роман Билык, его поклонники уловили сигнал – война плохо, но Донбасс надо поддержать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель Ассоциации ветеранов СВО, автор телеграм-канала «Имперский стаут» Владислав Ефремов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К перевёртышам можно относиться, конечно, по-разному, я не поддерживаю это, скажем, всеобщих восторгов, хотя группу «Звери» я по юности любил. И вот, сейчас один из моих сослуживцев, который находится непосредственно в зоне военной операции, написал в своём Telegram-канале пост о том, что на самом деле к тем, кто твёрдо стоит за свои убеждения в Верхнем Ларсе, к тем, кто свалил окончательно и бесповоротно и стоек в своих убеждениях – он относится лучше, чем как раз к таким перебежчикам. Но я не до конца разделяю эту точку зрения», – отметил он.

«Потому что практика говорит, что люди начинают верить в то, что они вещают. Если человек всё-таки сломился под тяжестью необходимости зарабатывать деньги, под тяжестью конъюнктуры и такой, блин, поеду на Донбасс, ну и хорошо. На самом деле – пусть едет. Я не сказал бы, что буду рад пожать ему руку, сказать, Рома, у тебя такие классные песни, но лучше, когда такие люди на самом деле, всё-таки, начинают на свою публику хотя бы показывать, пытаться демонстрировать правильные вещи», – пояснил ветеран СВО.

По его мнению, единого подхода здесь нет и быть не может. Все зависит от кардинальности прежних оценок России и ее руководства, и чем более людоедскими они были, тем меньше шансов спустить это с рук.

«Это на самом деле очень зависит от человека. Нельзя так сказать вообще про всех. Например, если какой-нибудь Панин, который уже полностью себя опозорил и ничего человеческого в себе не оставил, скажет, а давайте я поеду на Донбасс, то в этом ничего интересного и классного не будет. То есть, если это Рома Зверь, который пытался в начале держать нейтральность, а потом поехал на Донбасс, то человек с многомиллионной аудиторией, которого, всё-таки, в стране любят и уважают. Если он себя не запятнал просто какими-то людоедскими заявлениями о том, что Россия должна быть уничтожена, Россия должна быть расчленена и каким-то образом сменил вектор своих фанатов, которые до этого его слушали и говорили: блин, война – это плохо, а потом, блин, надо, всё-таки, помогать Донбассу – это здорово, в этом есть позитив. Нельзя говорить то, что вот, есть только чёрное, есть только белое. Есть, просто, люди, которые могут быть полезны в дальнейшем. И нет, если мы говорим о каком-нибудь Максиме Галкине, который своими русофобскими скетчами достал всех. Конечно, его возвращения ждать не нужно. Это человек, который себя замарал целиком и полностью. Или там – Слепаков, который тоже песни, насколько я помню, про мёртвых русских солдат пел – это абсолютная сволочь, и никогда, ни при каких условиях не нужно давать ему зарабатывать деньги в России», – подчеркнул Ефремов.

В том, что Слепаков продюсер и автор сценария многих сериалов на телеканале ТНТ и видеосервисе «Премьер», ветеран СВО не видит проблемы: смотреть их или нет – решать зрителю.

«Здесь, наверное, нельзя взять и надавить, и как бы в государственном порядке запретить вообще абсолютно всё, любое сотрудничество. Это будет очень жёстко и очень странно. Но если у нас гражданское общество более-менее осознает свою роль и будет подвергать подобных людей культуре отмены, как подвергают на Западе тех, кто хоть как-то неверен левой либеральной повестке, то, я думаю, в воюющей стране это вполне себе актуально. Я не могу представить, что в 1942-43 годах артисты, которые желали смерти советским солдатам, чтобы они как-то зарабатывали в СССР. Времена, понятное дело, были другие. Но я думаю, что общество бы их не поняло и не приняло. И вот, в данном случае это больше задача общества, нежели каких-либо ограничений со стороны государства», – уверен Ефремов.