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13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
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Румаса спрятали от Лукашенко в Россельхозбанке


Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас вошел в наблюдательный совет Россельхозбанка.

Информация об этом размещена на официальном сайте банка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Румас указан наряду с другими членами набсовета как «представитель Российской Федерации».

Своего назначения бывший белорусский премьер дожидался в Киеве, а до этого в Лондоне вел переговоры о работе с несколькими зарубежными финансовыми институтами и фондами.

Отъезд Румаса из Белоруссии состоялся незадолго до того, как белорусские силовики задержали группу банкиров и представителей коммерческих структур, с которыми он ранее работал. Тогда же политолог Александр Шпаковский писал, что Румасу может угрожать арест.

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