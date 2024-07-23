Румынам пришлось платить из своего кармана за авантюры киевского режима

Раду Никулицэ.  
23.07.2024 11:05
  (Мск) , Яссы
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Румыния, Украина, Энергетика


Россия методично и эффективно лишает Украину производства электроэнергии. Об этом в своем тг-канале пишет румынский блогер Дан Диакону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что я заметил в последнее время, так это стремление русских к массированным ударам, которые приводят к разрушению складов и уничтожению войск. Вчера, например, им удалось ликвидировать в результате пожара более 2000 украинцев. Также в последнее время они нанесли массированный удар по украинской энергосистеме», – пишет автор.

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Россия методично и эффективно лишает Украину производства электроэнергии. Об этом в своем тг-канале пишет...

Однако, по словам Диакону, целью его заметки является не Украина, а Румыния.


«У россиян возросло желание ликвидировать производство электроэнергии на Украине. Транспортную инфраструктуру они особо не трогают, но, нацелившись на энергопроизводителя, не унимаются, пока не «аннулируют» его. То же самое произошло прошлой ночью, когда несколько российских дронов «действовали» на некоторых украинских производителей энергии, в результате чего Западная Украина оказалась в отключенном состоянии», – отметил публицист.

Он напоминает, что Украина запросила экстренную помощь у Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Венгрия и Словакия ответили «нет», поскольку у них есть проблемы, вызванные блокировкой украинцами трубопровода с российской нефтью (за счет которого они жили), так что вся нагрузка легла на Румынию и Польшу.

«Итак, если вы видите, что [румынский премьер] Чолаку обеспокоен ценами на энергию, помните, что его единственная забота заключается в том, чтобы идиоты в стране не поняли, что, платя больше за энергию, они на самом деле платят за то, за что они решили отдать бесплатно на Украину. Именно об этом, а не о чем-то другом!», – констатировал Диакону.

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