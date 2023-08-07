«Румыния будет рядом с Украиной вплоть до ее победы» – экс-министр иностранных дел Румынии

Раду Никулицэ .  
07.08.2023 16:56
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Румыния, Спецоперация, Украина


Румыния будет рядом с Украиной столько времени, сколько будет нужно для достижения победы.

Об этом написал в Twitter бывший министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску по итогам своего участия в международном саммита в Джидде (Саудовская Аравия), на котором обсуждали российско-украинский конфликт без участия России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Румыния будет рядом с Украиной столько времени, сколько будет нужно для достижения победы. Об...

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Он заявил, что Румыния полностью поддерживает так называемую «формулу мира», выдвинутую прозападным киевским диктатором Владимиром Зеленским.

«Предпосылками для начала мирных переговоров являются прекращение Россией боевых действий, вывод войск и полное уважение территориальной целостности Украины», – заявил Ауреску.

При этом он уточнил, что «только Украина, как жертва агрессии, может решать, когда начинать мирные переговоры».

По его словам, «любой будущий мир должен гарантировать безопасность Украины в пределах ее международно-признанных границ и ее свободу беспрепятственно проводить суверенные выборы».

Богдан Ауреску добавил, что Румыния поддерживает проведение «глобального саммита мира» с широким участием представителей всех регионов планеты.

По всей видимости, президент Румынии Клаус Йоханнис, досиживающий в качестве «хромой утки» последний год на своём посту, напоследок устами своего советника решил козырнуть перед мировым гегемоном.

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