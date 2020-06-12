Румыния действует очень опрометчиво, объявляя Россию «враждебным государством» – эксперт

12.06.2020, Тирасполь, София Русу

Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент страны Клаус Йоханнис, одобрил Национальную стратегию обороны государства на 2020 – 2024 годы.

В документе, который уже направлен на рассмотрение в парламент, Россия рассматривается как враждебное государство с «агрессивным поведением». Румынию не устраивает «милитаризация Черноморского региона и действия гибридного типа», проводимые Москвой. Бухарест видит риски в наращивании российского военного потенциала в Крыму, его беспокоит также «отсутствие прозрачности» в ситуации с российским вооружением в Приднестровье.

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В стратегии достается и Молдове. В статье, касающейся внешних рисков, говорится о ситуации в соседней стране, которая «отклоняется от европейского курса» и меняет геополитический вектор на восточный. В качестве серьезного риска для собственной безопасности Румыния рассматривает снижение шансов Молдовы на сближение с ЕС и ее баланс с Россией.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников (Тирасполь) прокомментировал ситуацию в интервью ПолитНавигатору.

ПолитНавигатор: Румыния готова официально признать Россию враждебным государством. Почему это происходит именно сейчас?

Игорь Шорников: Вся военная политика Румынии подчинена американским интересам. Предположу, что сейчас Вашингтон готов к наращиванию своего военного присутствия в Черноморском регионе, поэтому Румынии понадобилось подвести концептуальную основу под развертывание на своей территории дополнительных американских сил. Этой основой и станет национальная стратегия обороны. Еще в августе прошлого года президент Румынии Йоханнис во время своего визита в США подтвердил Трампу готовность Румынии увеличить американское военное присутствие.

И сегодня Румыния намекает, что готова разместить на своей территории выводимые из Германии контингенты американских солдат. Кроме того, как мы помним, год назад была модернизирована американская база ПРО в Девеселу. Для прикрытия этого объекта американцы разворачивают в этом году батарею противоракетного комплекса THAAD.

Румыния сегодня – это надежный плацдарм НАТО для удара по России, и в этом контексте, учитывая ухудшающиеся отношения между РФ и Западом, вполне логично, что в Бухаресте эти вещи называют своими именами.

С военной точки зрения Румыния не способна представлять какой-либо угрозы России, единственное, чем она может навредить, – размещением на своей территории сил и вооружений более развитых партнеров по НАТО. Именно своей географией Румыния торговала в межвоенный период, когда объявляла себя передовым отрядом Запада, защищающим Европу от большевистских орд. Примерно такую же логику использовала румынская элита, когда добивалась вступления в НАТО и ЕС, и теперь, стараясь закрепить за собой статус ключевого регионального партнера США.

В Бухаресте, как и 100 лет назад, наивно полагают, что свои непомерные региональные амбиции Румыния сможет воплотить, если станет послушной игрушкой в руках более мощного глобального игрока.

Вообще-то предстоящее объявление Румынией России своим врагом в нынешних условиях – очень опрометчивый, если не сказать неумный шаг. Однако этот шаг был продиктован последовательной политикой Бухареста, которую он проводит, по меньшей мере, на протяжении последних трех десятилетий.

К сожалению, сейчас румыны пока плохо осознают, что игра, в которую они ввязались, принимает не самый лучший для них оборот. Это 20 лет назад Россия была слаба и находилась на грани распада, а сейчас она ведущая держава в сфере военных технологий и тем самым уже сейчас обеспечила себе мирное существование на десятилетия вперед.

А США и блок НАТО в целом сегодня пугают мир не столько эффективностью своих военных операций, сколько невероятными военными бюджетами. Быть частью этого блока крайне накладно в финансовом плане и весьма неудобно, особенно когда ведущие страны загребают жар в отдаленных регионах планеты руками своих более «молодых» партнеров.

ПолитНавигатор: Какими могут быть ответные действия России? Будет ли обострение ситуации в регионе?

Игорь Шорников: Проблема в том, что платформа ПРО в Девеселу может быть использована не только для защиты от «вражеских ракет», но и для запуска ракет средней и меньшей дальности. В условиях, когда США вышли из Договора о РСМД, ничто не мешает им использовать эту базу не по декларируемому Вашингтоном назначению. В России эти угрозы хорошо понимают и, наверняка, знают, как купировать проблему. Еще в прошлом году Москва поясняла, что данная политика ведет к тому, что военные объекты на территории Румынии будут взяты под прицел.

Сейчас Бухарест снова заставляет Россию быть более бдительной в Черноморском регионе. По мнению самих же американских экспертов, Россия сейчас занимает доминирующие позиции в бассейне Черного моря. Причем этот регион в стратегическом плане становится даже важнее балтийского направления. Можно утверждать, что эти позиции Россия будет укреплять.

Обострения ситуации пока ждать не стоит, но мы с сожалением должны констатировать, что милитаризация нашего региона растет достаточно быстрыми темпами.

ПолитНавигатор: Румыния заявляет об «отклонении Молдовы от европейского курса». Вектор Молдовы действительно сменился на восточный? Что-то не очень заметно.

Игорь Шорников: Если в военном плане Румыния – абсолютный сателлит Вашингтона, то в плане политико-экономическом и социо-гуманитарном Бухарест стремится быть проводником влияния Брюсселя в регионе. Вся эта «европейская» риторика Бухареста рассчитана на уши чиновников в Еврокомиссии и в Европарламенте. Румынию не особо заботит внедрение в Молдове каких-либо европейских принципов и норм (к примеру, уважение прав национальных меньшинств). Она осуществляет здесь собственную политику, и ей важно, чтобы еврочиновники со своими принципами не вмешивались в процесс румынизации Молдовы.

Да, Молдова твердо заявляет о своем европейском выборе. Но это выбор элит, а не народа. Чтобы уверенно контролировать страну, Евросоюзу нужно иметь в Молдове такие власти, которые не будут связаны перед своими избирателями обязательствами проводить дружественную по отношению к России политику. Поэтому социалисты, какими бы проевропейскими они ни были, не могут устраивать ЕС. В этом интересы Брюсселя и Бухареста совпадают.

ПолитНавигатор: Бухарест в последнее время часто критикует восточного соседа. В конце мая в соцсетях состоялся обмен неприятными высказываниями между премьер-министром Молдовы Ионом Кику и евродепутатом из Румынии Зигфридом Мурешаном, которые обвинили друг друга в неумелом управлении государством и неудачах в борьбе с пандемией коронавируса.

Разразился скандал: на диалог Кику и Мурешана отреагировал и МИД Румынии, заявивший о «неуважении к двусторонним отношениям стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы». Европарламентарий Еуджен Томак даже заявил, что молдавского премьера нужно лишить румынского гражданства. Можно ли говорить о том, что у Молдовы отношения с Румынией портятся?

Игорь Шорников: Портятся отношения с неугодными Бухаресту и Брюсселю действующими властями Молдовы. Тут надо вспомнить, что сразу после ухода в отставку кабинета Майи Санду социалисты и их лидер Игорь Додон предприняли целый ряд показательных дружественных шагов в сторону Румынии. Однако в Бухаресте этому не вняли, позиция не смягчилась, а критика стала постепенно нарастать. Однозначно можно утверждать, что Бухарест делает ставку на смену режима в Молдове. Инструменты для этого есть: ручное гражданское общество, собственные СМИ и даже боевики.

ПолитНавигатор: Румыния ранее заявляла, что пересмотрит ряд проектов помощи гражданам Республики Молдова, поскольку РМ больше не воспринимается как надежный партнер, и что не видит перспектив улучшения ситуации в Молдове в плане реформ после создания коалиции ПСРМ-ДПМ. Какой должна быть правящая коалиция в РМ, чтобы «понравиться» Бухаресту?

Игорь Шорников: Чем больший в Молдове хаос, чем ниже уровень жизни, чем меньше граждане доверяют собственному государству, тем привлекательней становится идея «унири» – поглощения Молдовы Румынией. Уже сейчас чуть ли не половина молодых людей в Молдове вполне лояльно относятся к «унире». Соцопросы показывают, что за последние пять лет число сторонников объединения с Румынией утроилось. Поэтому Румынию устроит любая недееспособная власть, любая коалиция, которая не будет представлять интересы основной части населения.

Кстати, в этой части интересы Бухареста сталкиваются с интересами Москвы. Россия напротив заинтересована в стабильной Молдове, которая не будет милитаризована и которая, сохраняя нейтралитет, не станет полигоном для американских и натовских солдат.