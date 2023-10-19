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Власти Украины согласились официально признать молдавский язык румынским.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе его совместной декларации с украинским коллегой Денисом Шмыгалём, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отныне на международном уровне существует только один язык, который представляет румынский народ: румынский язык! Спасибо за историческое решение, которым Правительство Украины исправило несправедливость», – заявил он.

Позже, выступая в онлайн-конференции по итогам визита на Украину, Чолаку уточнил, как именно украинское руководство изменит название языка:

«Как мы заранее договорились с премьер-министром Украины, после того, как мы закончили совместное заседание, украинское правительство впервые, после 27 лет усилий нескольких наших правительств, нескольких президентов государства, провело специальное заседание и решило, что молдавского языка больше не существует в качестве официального языка. Впервые после советского господства в этой части мира существует только один официальный язык, а именно румынский язык».

Свою признательность этому решению правительства Украины поспешил выразить министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

«Это явное свидетельство успеха нашего трехстороннего диалога: Республика Молдова – Румыния – Украина», – отметил Попеску.

Это решение вызвало гневную реакцию молдавской оппозиции. Партия социалистов опубликовала декларацию, в которой выразила возмущение решением властей Украины.

«Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским. Под этим названием он фигурирует в наших древних летописях. Отказ от названия «молдавский язык» является позорным актом национального самоуничижения. Так могут поступать только манкурты – термин, введённый Чингизом Айтматовым для обозначения человека, превращённого в рабское бездушное существо, у которого стёрта память о своём прошлом», – заявляет ПСРМ в своём заявлении.

Председатель Исполкома Партии социалистов, экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью агентству ТАСС:

«Молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет. Заявления, что молдавского языка никогда не существовало, – либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории. Позицию наших соседей из Румынии мы знали давно, но досадно, что наши украинские соседи всё-таки уступили давлению и отказались от идентичности молдаван, которые проживают на Украине».

Своё недовольство выразила и лидер внепарламентской партии «Возрождение» Наталья Параска.

«Теперь и молдаванам, живущим в Украине, запрещено называть свой родной язык молдавским. Мне очень жаль, что украинские власти позволили политизировать этот вопрос и приняли решение под давлением Румынии, не проконсультировавшись с собственными гражданами», — выразила сожаление Параска.

Впрочем, молдавская оппозиция, вместо того чтобы объединиться против режима Санду, предпочитает выяснять отношения друг с другом на предмет того, кто у кого сколько депутатов «перекупил». Сам Игорь Додон во время своего президентства не предпринял никаких усилий для того, чтобы в школах преподавались молдавский язык (вместо румынского, как уже на протяжении 30 лет), и история Молдовы (вместо «истории румын»). Входя в коалиции с прозападными партиями, депутаты-социалисты (включая тех, кто впоследствии перешёл в «Возрождение») дважды голосовали за прорумынских министров образования: Лилиану Николаеску-Онофрей и Игоря Шарова. Более того, ряд депутатов от ПСРМ обладают румынским гражданством и не собираются от него отказываться.

В то же время, молдаване, проживающие в Одессе, а также на территории Измаильского, Белгород-Днестровского, Подольского и Раздельнянского районов Одесской области, а также Днестровского района Черновицкой области, как ощущали, так и продолжают ощущать себя молдаванами, а не румынами. У многих из них в памяти румынская оккупация «провинции Транснистрия», и о зверствах представителей администрации Антонеску они прекрасно помнят. Вряд ли они откажутся от названия языка, каковым именовали его их предки из поколения в поколение. Впрочем, украинский ХАМАС – боевики нацистских батальонов – способны вытравить национальную память из кого угодно.

Отметим, что на сегодня есть единственное место, где национальная идентичность молдаван включена в государственный проект – это самоопределившаяся Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровский государственный университет – единственный вуз в мире, где существует кафедра молдавской филологии.