Румыния, допустившая провал в собственной энергетике, заберёт у Молдовы успешное электро-предприятие

Интересная ситуация сложилась в Румынии: страна, которая является серьезным производителем электроэнергии, не может покрыть собственные потребности за счет внутренней выработки, поскольку энрегосистема перегружена из-за затянувшейся сорокаградусной жары. Если днем здесь электричество вырабатывается с избытком за счет солнечной генерации, то вечером уже возникает дефицит, поскольку гидрогенерация на обмелевших реках не дает требуемых объемов в национальную электро-энергетическую сеть. Электроэнергию приходится импортировать по запредельным тарифам.

Несколько суток подряд цены на электроэнергию в Румынии бьют европейские рекорды. Например, как сообщает румынское издание economica.net, 15 июля выработка в стране на пике составила 6200 МВт/ч при потребности в 7 600 МВт/ч, а дефицит покрывали закупками из Болгарии и Польши, доходившими до 800 евро за мегаватт-час.

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Румынский премьер Марчел Чолаку уже пропесочил министра энергетики Себастиана Бурдужу за то, что тот не предусмотрел создание хранилищ для электроэнергии.

«С точки зрения зеленой энергетики мы стали одним из ведущих производителей в Европе, обогнав, я думаю, даже реакторы на АЭС в Чернаводэ (атомная электростанция в Румынии, крупнейший производитель электроэнергии страны – прим автора). Но, господин министр, когда вы запускали эти программы через Национальный план по возобновляемым источникам энергии.., разве вы не могли догадаться, что вам нужны еще и хранилища… и что вы будете производить больше, чем потреблять, когда будет ветрено и солнечно? У нас лучший энергобаланс в Европе. Но когда нам понадобилось иметь четкое видение развития энергетики, то оно нам не пришло в голову», – цитирует Чолакэ издание economedia.ro.

Из-за перегрузок в энергосистеме были временно обесточены несколько больниц в Бухаресте, в которых пришлось включать автономные генераторы. В столице сейчас в качестве временной меры готовы пользоваться даже «грязной» по европейским меркам угольной генерацией, для чего готовится запуск Парошенской ТЭЦ, построенной еще в 1950-х годах, информирует издание profit.ro.

Совершенно естественно, что подорожала электроэнергия и для Молдовы – те объемы, которые Кишинев закупает на румынской бирже OPCOM, выросли в цене с начала июля вчетверо – с 200 до 800 евро за МВт/ч.

Молдавская провластная пресса пишет, что это происходит из-за аномальной жары. И еще напоминает, ссылаясь на компанию-поставщика «Энергоком», что на импорт электроэнергии из Румынии сейчас наблюдается высокий спрос со стороны украинских компаний в связи с обстрелом украинской энергосистемы весной этого года.

Между тем в эти же нынешние жаркие дни пришла новость о том, что Молдова готовит к продаже прибыльное молдавское предприятие RED Nord – сети, которые обеспечивают электрической и тепловой энергией север страны, в том числе город Бельцы. Примечательно, что первой о возможной сделке сообщила румынская сторона – несколько дней назад соответствующее заявление сделал тот же Марчел Чолаку.

«Румыния – член ЕС и имеет передовой опыт в применении европейских норм в управлении энергетическим сектором. Мы уже тесно сотрудничаем с Румынией и планируем стать частью энергетического рынка ЕС к 2029 году», – прокомментировал проект министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

Возможная приватизация этого предприятия Румынией на фоне энергокризиса в самой Румынии обсуждается в молдавском обществе, многие усматривают здесь подыгрывание власти РМ соседней стране и Евросоюзу.

Журналист Сергей Ткач считает, что наступил момент истины для тех, кто уверял, что только Румыния может обеспечить Молдове энергобезопасность и выручить в сложный момент, поставляя электроэнергию.

«Фирма «Энергоком», прокладка-посредник, закупает электроэнергию у румынской OPCOM в часы пик (20:00-21:00), с начала июля по цене в четыре раза выше обычной… Якобы это происходит из-за жары, и Румыния сейчас обеспечивает прежде всего себя. Что там происходит? [Нам сообщают]: «В эти часы (вечер-ночь) солнце не светит, соответственно, солнечные панели энергию не вырабатывают. Из-за аномальной жары над Прутом не производится ветровая энергия, а энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, ниже нормы из-за меньшего расхода воды. Соответственно, Румыния импортирует энергию из соседних стран, с которыми она связана…». Понимаете, они себя не могут обеспечить? И перепродают нам чужую электроэнергию. Что предлагает гражданам Молдовы власть и «Энергоком»? «Рационально потреблять электроэнергию». Так что же это за менеджмент? Что, Парликову не было ясно, что в июле у нас бывает жарко? Странно, что пока не говорят, что все это «козни Кремля». Может, еще скажут? И как продажа Румынии RED Nord спасет молдавскую компанию и энергетику, обеспечит низкие цены? Ведь сейчас мы увидели, как Румыния справляется с нагрузкой в критические моменты: закупает электроэнергию в зарубежных странах», – рассуждает Сергей Ткач.

Журналист призвал соотечественников «мотать на ус» и «думать, за кого голосовать на президентских выборах и за что – на референдуме».

Издание «Бельцы Онлайн» прямо заявляет, что советское наследие власть Молдовы во что бы то ни стало хочет продать «братьям»:

«Румыния заявляет о желании купить у Молдовы все северные сети в виде государственного предприятия АО «RED Nord». Именно это предприятие поставляет и обслуживает сети, в том числе и в Бельцах. Продажа АО «RED Nord» Румынии – это еще один мощный гвоздь в уничтожение молдавского государства руками, как мы видим, унионистской партии PAS».

Политолог Александр Кориненко в беседе с ПолитНавигатором назвал происходящее «сдачей национальных интересов Республики Молдова».

«Все это укладывается в политику Румынии по созданию второго румынского государства, то есть зависимого придатка к «настоящей» Румынии. Сейчас настала очередь поглощения стратегически важных отраслей Молдовы, таких как электроэнергия, газ, вода и другие жизненно важные области функционирования государства. К тому же румыны очень спешат, так как неизвестно насколько долго PAS сохранит власть», – сказал он.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов говорит, что этот проект в сфере энергетики – это «не просто спонтанно возникшее желание властей Молдовы, а одна из многочисленных частей плана по присоединению Молдовы к Румынии».

«С момента прихода к молдовскому рулю Майи Санду и ее окружения счет предложениям по объединению энергосистем двух стран и по подаче газа не с востока, а с запада – пошел на сотни. В принципе они хотят отказаться от закупок электроэнергии из Приднестровья, с Молдавской ГРЭС, а также утробно не хотят получать российский газ. Но других вариантов сейчас у них нет, хотя они их лихорадочно ищут. Отсюда желание «слить» все, что можно румынам, чтобы потом заявить: да, мы с Румынией одно целое, другие проекты из-за этого попросту невыполнимы! Перед нами не только фанатики великорумынской идеи, но еще и полностью управляемые Западом фигурки. Они не просчитывают, подходит ли долгосрочным интересам Молдовы отказ от суверенитета в пользу Бухареста. Их реальный статус этого не предусматривает. Им скажут: «Вы свое дело сделали, а теперь придут другие!», и они рванут под козырек и уедут на Запад. Ведь уехал же в Париж один из ключевых членов окружения Майи Санду. Так и они: если что, будут наблюдать за происходящим на Родине с террас еврокафе», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности расширения Молдовой контракта с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС – другим своим, более надежным поставщиком электроэнергии, Андрей Сафонов отметил, что «нынешняя правящая группировка в Молдове сама по себе не хочет расширять экономические связи с Приднестровьем и Россией».

«Ни одного добровольного шага в этом направлении она не сделает, разве что если совсем уж выхода не будет. Сколько нынешний нацоналистический режим будет править в Молдове, столько будет вестись ежедневная работа по растворению РМ в составе Румынии. И никак иначе», – заключил он.