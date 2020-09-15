Румыния достроила удавку для Приднестровья

15.09.2020, Москва, Елена Острякова

Многострадальный газопровод Яссы – Унгены – Кишинев, строительство которого велось с 2013 года, наконец подключен к существующей европейской сети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозападные силы в Молдове заявили о том, что теперь у республики есть альтернатива российскому газу. Так, бывший примар (мэр) Кишинева унионист (сторонник слияния с Румынией) Дорин Киртоакэ объявил об «энергетической независимости Молдовы».

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«С сегодняшнего дня, у нас энергетическая независимость и мы не зависим больше от российского газа. Спасибо, Румыния», – написал Киртоакэ в своем «фейсбуке».

Однако встает вопрос о том, какой газ пойдет по трубе. Если румынский (в Черном море разведано 6,3 млрд. кубометров), то это действительно реальная альтернатива. Но Румыния не разрабатывает свои запасы газа на шельфе, поскольку не обладает требуемыми технологиями, а западные страны ей их не предоставляют. Поэтому сейчас Румыния закупает российский газ, поставляемый транзитом через территории Украины и Молдовы.

Скорее всего, трубу стоимостью 80 млн евро румыны сдавали под строящийся в Греции терминал сжиженного газа, то есть под американское голубое топливо. А оно, как известно, пока намного дороже российского трубного газа.

У Молдовы сегодня действует контракт с российским «Газпромом» на поставку 2,9 млрд кубометров в год, который должен быть продлен 1 января 2021 года. Этот объем полностью покрывает потребности и Молдовы и Приднестровья. Румынский газопровод, если он заработает, сможет обеспечить только полтора миллиардов кубометров газа, то есть только Молдову.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что газопровод Яссы-Унгены-Кишинев будет использован лишь в том случае, если «это будет экономически рационально». Пока у румынского оператора нет заявок на новую трубу.

Однако все может измениться в случае, если власть в Молдове поменяется после президентских выборов в ноябре. Если на них победит прозападный лидер Майя Санду, она может принять решение об использовании румынского газопровода даже в ущерб экономике. Примеров таких в восточной Европе достаточно.

Первое время через Унгены будет прокачиваться все тот же российский газ, только из Турецкого потока и дороже, а потом еще более дорогой американский – из терминала СПГ.

Для Санду такое решение будет иметь смысл, поскольку поможет задушить Приднестровье. Ведь российский транзит идет через непризнанную республику, которая за него не платит. «Газпром» при этом считает, что долг в 7,5 млрд долларов является долгом Молдовагаз, поскольку Молдова не признает независимость ПМР.