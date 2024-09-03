Румыния фатально рискует, безоговорочно поддерживая Украину – румынский публицист

Раду Никулицэ.  
03.09.2024 20:57
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Спецоперация, Украина


Нежелание России прямой конфронтации со странами НАТО было истолковано на Западе как слабость. В результате Москва заявила о пересмотре своей ядерной доктрины. Румыния, бросившаяся поддерживать Украину, несмотря на подавление румынского меньшинства, ставит себя в крайне уязвимое положение.

Об этом на портале desteptarea.ro пишет румынский публицист Рэзван Бибире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нежелание России прямой конфронтации со странами НАТО было истолковано на Западе как слабость. В...

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По его словам, Россия может стремиться истощить экономические и военные ресурсы западных государств, затягивая конфликт и создавая на них значительное экономическое давление. В этом смысле массовые поставки оружия и финансовые переводы на Украину могут стать экономическим дестабилизирующим фактором для Европы, которая уже сталкивается с высокими темпами инфляции и серьезными экономическими проблемами.

«Румыния, как часть этого сложного контекста, находится в деликатном положении. При самом высоком уровне инфляции в ЕС страна продолжает поддерживать Украину – как поставками товаров, так и массовыми закупками вооружений. Однако эти масштабные инвестиции в оборону поднимают серьезные вопросы об их краткосрочной эффективности – и влиянии, которое они окажут на национальную безопасность. Большая часть закупаемой сейчас военной техники будет поставлена только после 2030 года, а это значит, что в случае скорой эскалации конфликта Румыния может оказаться в уязвимом положении», – указывает автор.

При этом, отмечает Рэзван Бибире, Киев постепенно подавлял права румын из исторических регионов, которые входят в состав Украины, особенно в отношении использования румынского языка в образовании и общественной жизни.

«Недавно украинские власти закрыли румынские церкви и запретили использование румынского языка в школах. Однако румынские политики, похоже, игнорируют эти исторические вызовы и нынешнюю напряженность, вместо этого сосредотачиваясь на безоговорочной поддержке Украины. Они спешат обещать как можно больше поставок военной и гуманитарной помощи, не задумываясь о долгосрочных последствиях этих решений.

Подобный подход может привести к усилению уязвимости Румынии как внутри страны, усугубляя экономические и социальные проблемы, так и вне её, обостряя и без того напряженные отношения с Украиной. И никто не говорит о риске того, что Румыния станет прямой мишенью возможной эскалации конфликта, учитывая ее активное участие в поддержке Украины», – заключает румынский публицист.

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