Румыния готовится к войне с Россией

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В контексте вторжения России на Украину румыны также должны быть готовы к войне, а политические лидеры должны быть готовы защитить самих граждан.

Об этом заявил второй человек в румынской государственной иерархии, председатель румынского Сената, генерал запаса Николае Чукэ, ранее занимавший должности начальника штаба обороны, министра обороны и премьер-министра Румынии.

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Генерал Чукэ разместил в социальной сети послание по случаю 20-летия вступления Румынии в НАТО. По его словам, Румыния обрела «защиту, которую обеспечивает самый сильный оборонительный военный альянс в истории». Чукэ напоминает читателям латинскую пословицу: «Хочешь мира — готовься к войне» (Si vis pacem, para bellum).

«Нынешний международный контекст, в котором доминирует вторжение путинской России на Украину, показывает нам, насколько важно членство в НАТО. Защита, обеспечиваемая сильнейшим оборонительным военным союзом в истории, принесла нам демократическую стабильность. Спустя два десятилетия мы стали опорой безопасности в регионе и надежным партнером для наших союзников. Латинская поговорка гласит: хочешь мира — готовься к войне. Если мы будем проявлять ответственность, если мы готовы защитить наших граждан, если мы будем едины и решительны, мы сможем сдержать войну», – написал Николае Чукэ в послании, посвященном 20-летию членства Румынии в НАТО.

Пост главы румынского Сената в соцсети удостоился более 700 комментариев и более 200 репостов. Среди комментариев есть немало несогласных с Чукэ и оспаривающих его тезис о «преимуществах», которые якобы получила Румыния от вступления в Атлантический альянс.

Генерал Николае Чукэ написал свой пост именно в тот период, когда министерство национальной обороны Румынии разработало новый проект закона о национальной обороне. Старый закон, действующий и поныне, был принят в 1994 году, когда Румыния не была членом ни НАТО, ни ЕС. Согласно новому законопроекту, румынские военные и невоенные силы получат право «выполнять миссии не только внутри Румынии, но и за пределами национальной территории, если это необходимо для защиты румынских граждан, находящихся в опасности».

Впрочем, Румыния уже начала непосредственное участие в военных действиях против Российской Федерации. Вслед за растиражированным заявлением главы ГУР Кирилла Буданова о неизбежном уничтожении Крымского моста издание Newsweek Romania опубликовала материал, согласно которому в подготовке этой террористической операции участвуют самолёты и дроны-разведчики, отправленные с территории Румынии.

Речь, в частности, идёт об американских дронах MQ-9 Reaper, осуществляющих наблюдение над побережьем Крыма и Краснодарского края. Парк таких дронов расположен на румынской базе Кымпия-Турзий. В прошлом году один из таких беспилотников рухнул в море, после того как пилот российского истребителя вылил на него авиационное топливо.