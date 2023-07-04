Румыния капитулирует перед Украиной в борьбе за Дунай

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Румыния окончательно сдалась на милость украинских соседей в борьбе за Дунай. Пока Киев на американские и европейские деньги стремительно перекраивает в своих интересах дельту главной реки региона, официальный Бухарест вынужден с этим смириться.

На минувшей неделе президент Румынии Клаус Йоханнис попытался успокоить общественное недовольство относительно продолжающихся работ на канале Быстрое в одном из притоков Дуная. Риторика румынского лидера полностью повторяла официальные заявления представителей Киева и Брюсселя.

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По мнению Йоханниса, все разговоры о дноуглубительных работах, проводимых украинцами в одностороннем порядке в канале Быстрое являются не более чем «антиукраинской пропагандой», «российскими нарративами» и вообще не соответствуют действительности.

В подтверждение своих слов президент Румынии сослался на результаты анализа проводимых Киевом в дельте Дуная работ, который провели международные экспертные организации… приглашенные на условиях Украины. Более того, Йоханнис отметил, что Румыния «обязана помочь Украине» в проведении работ в дельте Дуная.

Заявления президента Румынии должны были поставить точку, как предполагалось, в длящемся уже второй год споре государственных институтов двух стран.

Вскоре после начала российской СВО дельта Дуная осталась единственным собственным выходом для Украины в море, и Киев заявил о намерениях улучшить и увеличить логистические возможности своих дунайских портов. Правда, официально речь шла только об «очистке дна каналов и притоков от ила и речных наносов», но никак не об углублении дна.

Учитывая, что «зерновая сделка» превратилась в «зерновую петлю», а украинский зерновой экспорт лег тяжелой нагрузкой на экономику европейских союзников Киева, дунайскому проекту Запад изначально придавал гигантское значение.

Уже на первом этапе США выделили на углубление и расширение инфраструктуры портов Рени и Измаила $48 млн., чем не преминуло похвастаться американское посольство в Киеве. Этот пресс-релиз спровоцировал скандал в Румынии, поскольку показал, что речь идет вовсе не о технических работах по очистке дна и русла притоков Дуная, а о полноценном перекраивании всей географической карты региона.

Дело в том, что из всех притоков Дуная в дельте по-настоящему судоходным остается находящийся в румынском распоряжении приток Сулина. Он обеспечивает широкие импортно-экспортные возможности порта Галац и приносит значительные прибыли в бюджет Румынии.

Однако начатые при европейском и американском финансировании работы по углублению канала Быстрое на украинской стороне Дуная, в районе Килии, означают перепад течения, снижение уровня воды в румынских каналах и, в перспективе, как опасаются эксперты в Бухаресте, Сулинский приток станет слишком мелким для приема крупнотоннажных кораблей.

Идея «осушить» румынский канал за счет строительства своего, украинского, не нова. В период 1997-2004 годов у Киева и Бухареста были чрезвычайно сложные отношения. Поэтому, когда румынская сторона с помпой открывала углубленный Сулинский проток в середине двухтысячных, который, помимо прочего, усиливал транспортные и логистические возможности НАТО, украинская сторона втихаря начала дноуглубительные работы на канале Быстрое.

Тогда вмешались США, пригрозив санкциями за угрожающую экономике союзника деятельность, и Киеву пришлось прекратить работы.

Сейчас же углубление канала Быстрое и расширение дунайских портов Украины проходит под прямым покровительством и при финансировании США. Кроме того, обмеление других рукавов дельты Дуная приведет к изменению региональной экономической обстановки.

Фактически, Румыния вынуждена будет делить единственный оставшийся судоходный канал Килия-Быстрое с Украиной (или контролирующими канал и порты американскими концессионерами). Вишенкой же на торте становятся уже публично озвученные намерения Киева при финансовой поддержке Еврокомиссии построить на углубленном притоке гидроэлектростанцию.

Столь явное предательство союзниками румынских интересов вызвало в Бухаресте целую серию скандалов. Ситуацию усугубило расследование журналистов румынского Cotidianul.ro, подтвердившее заинтересованность и участие Европейской комиссии в этом проекте. В СМИ всплыли детали реального, проведенного Брюсселем, а не Киевом, исследования работ в дельте Дуная, что спровоцировало волну негодования.

Урегулировать конфликт предполагалось в ходе поездки президента Йоханниса в Брюссель, где, на встрече с европейскими и украинскими ответственными за проект он должен был добиться остановки работ. Однако, к удивлению румынских обывателей, Клаус Йоханнис на выходе с переговоров, назвал дноуглубительные работы на канале Килия-Быстрое «мифом».

«Никаких углубительных работ не проводилось. Последние измерения это подтвердили. Мы убедились, что проводятся работы исключительно по поддержанию технического состояния. Если будут делаться другие работы, то это невозможно без одобрения международных организаций, следящих за экологическим состоянием Дуная, и без Румынии» – отметил румынский лидер.

Правда, тут же он добавил, что «украинцы хотят более интенсивного движения по Дунаю, и здесь мы должны сделать некоторые институциональные улучшения, также и в способе судоходства по Сулине, чтобы помочь им».

На родине Йоханниса немедленно заклеймили предателем.

«Он беззастенчиво лжет, когда утверждает, что на канале Быстрое велись только ремонтные работы. Результаты измерений, попавшие в прессу 16 мая, свидетельствуют, что дноуглубление делалось до семи метров, чтобы могли проходить суда большого тоннажа» – заявил один из лидеров румынской оппозиционной партии AUR Клаудиу Тырзиу.

Он указал, что украинские чиновники не скрывают планов продолжать углубление канала Килия-Быстрое, «чтобы расширить альтернативные маршруты для экспорта зерна».

«Почему Клаус Йоханнис из Брюсселя решил солгать румынам? Все его поведение в последнее время, кажется, это девиз «все для украинцев, ничего для румын», заявил Тырзиу.