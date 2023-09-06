Румыния меняет позицию: «Найдены обломки, которые могут быть дроном»

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Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр, который недавно опровергал сообщения о падении российского дрона на территорию Румынии, теперь «подтвердил» информацию о найденных обломках, «которые могли быть дроном».

Об этом сообщает antena3.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Тылвэра (на фото), якобы обнаружены несколько частей дрона, который Россия использовала для атак на некоторые объекты на Украине, а это значит, что дрон разбился на румынской территории.

«Я подтверждаю, что были обнаружены части, которые могли бы быть дроном», – заявил министр обороны Румынии.

Находка была сделана в уезде Тулча, в районе Плауру, на границе с Украиной, после вчерашних ночных атак на дунайские порты Украины.

Анджел Тылвэр посетил район, где были обнаружены обломки дрона.

Заявление министра прозвучало после того, как все власти, от Министерства обороны до президента Клауса Йоханниса, категорически отрицали, что какой-либо беспилотник, посланный Россией против украинских портов на Дунае, мог упасть на территорию Румынии.