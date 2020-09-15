Румыния: «Мы принципиально не признаем Косово»

15.09.2020, Бухарест, Алексей Топоров

Румынский МИД приветствовал Вашингтонское соглашение между Белградом и Приштиной, но заявил, что не изменит свою позицию по вопросу признания сепаратистского Косово.

Об этом представитель ведомства заявил косовскому порталу Zeri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыния надеется, что приверженность, продемонстрированная обеими сторонами в ходе диалога при посредничестве ЕС и во время встречи в Вашингтоне, приведет к полной нормализации отношений между двумя сторонами и укрепит перспективы европейской интеграции для всего региона», – заявили в МИД Румынии.

При этом министерство напомнило, что позиция этой страны в вопросе независимости Косово является принципиальной и исходит из общего политического консенсуса, а также основано на уважении международного права.

«Румыния поддержит решение вопроса о (независимом) статусе Косово только в том случае, если будет достигнуто соглашение между заинтересованными сторонами (Сербией и Косово – ред.), что гарантирует региональную стабильность, а также будет соответствовать международному праву», – было сказано в официальном ответе румынского внешнеполитического ведомства.

Также несколькими днями ранее МИД Испании заявил, что приветствует Вашингтонское соглашение, но не изменит своей позиции по вопросу независимости Косово. Помимо Испании и Румынии, независимость Косово не признали еще три члена ЕС: Греция, Кипр и Словакия.