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Молдавские чиновники бодро рапортуют о победе над «Газпропом» и полном отказе от российского газа. Борьба за независимость от российской энергии и углеводов является одним из пунктиков действующего президента Санду и её партии.

По их задумке Молдавия должна перейти на румынские источники энергии, а переплата за разницу в цене составляет «цену свободы».

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Конец зимы в Молдавии чиновники и депутаты правящей партии отмечали, словно праздник. В радужных тонах министр экономики Алайба, генсек президентуры Спыну, министр энергетики Парликов и парламентарии правящей партии расписывали, что несмотря на всё давление России и «Газпрома» Кишинев пережил зиму и победил в этой «газовой войне».

Российское участие в «газовой войне», справедливости ради, заключалось лишь в требовании своевременно платить за поставляемый Молдове газ по цене, которую согласовал с «Газпромом» вышеупомянутый Спыну. За все время отопительного периода российская сторона ни разу не перекрывала подачу газа в Молдавию, не меняла в одностороннем порядке политику ценообразования и вообще вела себя довольно корректно.

В то же время в зимние месяцы в Молдавии основные телеканалы и СМИ заявляли о некой «энергетической войне» и «шантаже», которым Москва угрожает Кишиневу, и призывали избавиться от «российской газовой удавки» на шее Республики Молдова.

Первые шаги в этом направлении молдавское правительство, подконтрольное Майе Санду, сделало заранее. С лета прошлого года Кишинев сократил объемы покупаемого российского газа для потребителей на той части страны, которую республиканские власти контролируют, то есть без Приднестровья. С 5 декабря прошлого года Молдавия и вовсе отказалась от российского газа, опять же, без учета приднестровского региона.

Вместо этого подведомственная правительству Молдовы компания Energocom приобретала газ на европейских биржах, по цене сначала втрое, а затем и впятеро дороже российского контракта. Крое того, из внешних источников молдавское руководство стало приобретать электроэнергию. Разница в цене моментально привела к росту тарифов, в некоторых случая в семь раз, которая легла на плечи бизнеса и рядовых жителей страны.

Однако тогдашний вице-премьер по инфраструктуре и энергетике Спыну окрестил новые цены «стоимостью независимости от Кремля», подчеркнув, что это долг всех граждан понести эти расходы, чтобы проявить солидарность с соседней воюющей Украиной.

Участие в судьбе кошельков молдаван проявил лишь Евросоюз, спешно выделивший 135 миллионов евро для частичной компенсации расходов на газ и тепло для рядовых потребителей и еще 100 миллионов евро на закупку газа и электроэнергии из альтернативных источников. Впрочем, если разобраться, деньги эти из ЕС ушли не дальше Бухареста.

Как выяснилось, все объемы газа и значительную часть электроэнергии, потребленные Кишиневом, молдавские контрагенты приобретали на румынской энергетической бирже Omcom. При этом объемы газа с румынской биржи, равно как и её стоимость, правительство Молдовы засекретило. По словам Андрея Спыну, эта информация «имеет значение для стратегической безопасности».

В действительности же власти опасались предания гласности того факта, что они закупали газ втридорога, убивая экономику и разоряя граждан, тогда как могли обеспечивать дешевым «голубым топливом» из России напрямую от «Газпрома» и не толкать всю страну на жертвы ради проукраинских амбиций президента и её окружения.

Хотя закупочная цена газа на европейских биржах и осталась засекреченной, компания Energocom озвучила стоимость, по которой перепродала этот газ Республике Молдова. По расчетам предприятия, средняя цена составляет $1100. Для сравнения, цена по контракту с «Газпромом» была, в среднем, на уровне $800 за тысячу кубометров. Самая пикантная подробность в том, что нет никаких гарантий, что Energocom не покупал у посредников на европейских биржах … российский же газ.

Аналогичная ситуация сложилась и с электроэнергией. Румынские предприятия-производители электричества демонстрируют высокие показатели выручки в ушедшем году. Невероятный рост румынские компании зарегистрировали несмотря на то, что в ушедшем году столкнулись как с ростом стоимости сырья, так и вынужденным снижением генерации электроэнергии.

Несмотря на все эти обстоятельства, которые должны были снизить доходы, в реальности картина совершенно противоположная.

Единственный администратор объектов атомной энергетики в Румынии Nuclearelectrica сообщает о двукратном росте прибылей, крупнейший румынский производитель электроэнергии Hidroelectrica – о росте доходов на 40%, нацкомпания Romgaz – рекордные 313%, а оператор энергии Transelectica 67%.

Косвенно причины таких высоких показателей объяснил молдавский премьер-министр Дорин Речан во время визита в Бухарест под конец зимы. По его словам, взаимный товарооборот в 2022 году между двумя странами вырос на 50%, достигнув $3,6 млрд. Очевидно, что энергетическая составляющая в росте экономических связей Молдовы и Румынии сыграла решающую роль.