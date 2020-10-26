Румыния официально объявила гитлеровцев героями
Посольство России в Молдаве считает откровенно циничными слова посла Румынии в Кишиневе Даниела Ионицэ , который назвал румынских солдат гитлеровской армии «геройски павшими за освобождение Бессарабии от советской оккупации».
Заявление опубликовано в официальном «фейсбуке» посольства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочется напомнить, что прислужники нацистского преступника Антонеску, чьи деяния осуждены Нюрнбергским и Бухарестским трибуналами, и память которого призывают “никогда не забывать” румынские дипломаты, действительно оставили трудно забываемое наследие.
Потомки десятков тысяч убитых и замученных агрессорами Антонеску и его палача Алексиану жителей Молдавии – молдаван, русских, евреев, гагаузов и болгар – едва ли забудут преступления фашиствующих негодяев, оправдывавших свои бесчинства “борьбой за воссоединение”.
К слову, можно ли считать “борьбой за воссоединение” массовые казни русских и евреев в Приднестровье румынской оккупационной администрацией? Или, может быть, “борьба за воссоединение” – это участие румынских войск на стороне Гитлера в Сталинградской битве? А соучастие нацистских подельников Антонеску в уморении голодом жителей блокадного Ленинграда?», – говорится в заявлении.
23 октября Ионицэ во время мероприятия, посвященного празднованию Дня Румынской армии на Почётном кладбище героев Румынской армии в селе Мана Оргеевского района заявил, что «румынские солдаты, павшие на этих землях, сражались за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за этот кусок земли между Прутом и Днестром».
На мероприятии присутствовали министр обороны Молдовы и еще рота почетного караула молдавской армии.
Однако заявлений молдавских властей по поводу скандального выступления румынского дипломата не было. С осуждением выступила только Социалистическая партия Молдовы, лидером которой является президент Игорь Додон.
Спасибо!
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