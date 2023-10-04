Румыния ограничивает импорт сельхозпродукции и Украины, и «братской» Молдовы

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Импорт зерна из Украины и Республики Молдова будет разрешён только румынским фермерам и переработчикам, будет возможен только на основании лицензии. «Как мы и обещали, мы защищаем румынское производство и труд румынских фермеров».

Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, сообщает digi24.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министерство сельского хозяйства и развития села Румынии опубликовало проект чрезвычайного постановления, устанавливающего правовую основу для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины или Молдовы. Румынским предпринимателям будет разрешён импорт 4 продуктов из соседних стран: пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса.

Разрешение на импорт могут получить только экономические операторы, работающие в следующих отраслях: производство масел и жиров, производство мукомольных продуктов, производство препаратов для кормления сельскохозяйственных животных, животноводство.

Процедура получения разрешения на импорт чрезвычайно усложнена: экономический оператор который намеревается импортировать сельскохозяйственную продукцию из Украины или Молдовы, должен обратиться в министерство сельского хозяйства для выдачи разрешения на импорт на основании предоставления документа, подтверждающего необходимость пополнения запасов. И лишь затем министерство на основании отчёта комиссии по авторизации, выдаёт разрешение на импорт после проверки румынскими властями информации, представленной операторами, запрашивающими разрешение.

Тот факт, что под строжайшие ограничения на импорт попала продукция из Украины, вполне объяснимо. Однако факт ограничений для Молдовы, значительная часть политического класса которой выступает за объединение с Румынией, заставляет вновь вспомнить старую румынскую пословицу: «Братья братьями, а брынза за деньги».