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Румыния, ставшая членом Евросоюза 17 лет назад, остается страной ЕС с самым высоким риском социальной изоляции. Треть румын живут в бедности или на грани бедности. Таковы данные рейтинга, опубликованного Евростатом, сообщает Europa Libera.

Согласно рейтингу, Румыния и Болгария, как и в предыдущие годы, значительно превышают средний уровень бедности в Европе, составляющий 21%, но даже в Испании и Греции, пребывающих в составе ЕС гораздо дольше, дела обстоят ненамного лучше.

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В общей сложности 94,6 миллиона человек в ЕС живут в семьях, где они испытывают высокие материальные или социальные лишения, не зарабатывают столько, чтобы прокормить себя. Примечательно, что из-за низкой заработной платы и высоких затрат в Румынии сталкиваются с экономическими трудностями даже те, кто работает на постоянной основе.

Как это ни парадоксально, румыны, болгары и греки – то есть страны ЕС, которым больше всего угрожает бедность – согласно другому исследованию Евростата, входят в число европейцев с самым длинным рабочим днем. Расходы Румынии на пенсионный бюджет намного ниже среднего показателя по Европе.

ВВП Румынии растет год от года, но эксперты предупреждают, что этот показатель обманчив: рост только для и без того богатых, в то время как бедные становятся беднее. Если рост ВВП на 1% должен снизить уровень бедности на 1,7%, то за последние пять лет экономического роста уровень бедности оставался постоянным, а в Румынии самый большой разрыв в ЕС между богатыми и бедными гражданами.

Таким образом, за 17 лет евроинтеграции бедность в Румынии не только не была преодолена, но напротив, усилилась. Часть элиты улучшила своё благосостояние, но подавляющее большинство бедных стали ещё беднее. Это горький урок для Украины, Молдовы и других стран-лимитрофов, скребущихся в двери Евросоюза.