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Румыния не может отказаться от какого-либо компонента противовоздушной обороны. Об этом свидетельствует анализ министерства обороны, подготовившего отрицательное заключение для Высшего совета обороны о передаче Украине системы ПВО Patriot, сообщает румынский телеканал Antena 3.

При этом президент Румынии Клаус Йоханнис решил пока не предавать огласке документ до 9 июня, когда пройдут выборы в национальный и европейский парламент, чтобы это решение не повлияло на их результаты.

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Румыния приобрела семь установок Patriot. Сумма контракта оценивается в 4 миллиарда долларов США – это самая крупная закупка в румынской истории. Из этих семи установок четыре уже доставлены в страну, а остальные три в процессе оформления. При этом из четырёх, доставленных в Румынию, в рабочем состоянии только одна установка.

Киевский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что победа Украины над Россией будет «победой всех демократий», но ради неё необходимо содействие всех партнёров и союзников Киева. Установки Patriot, по его словам, жизненно необходимы Украине, поскольку «спасают жизни мирных жителей и обеспечивают нормальную повседневную жизнь на Украине». О таком спасении мирных жителей, как прекращение военных действий и политические переговоры, не думает ни сам Шмыгаль, ни западные защитники самозванца Зеленского, грезящие о «победе над Путиным на поле боя».

При этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что ни в коем случае не согласен с тем, чтобы Румыния даже на время осталась без систем противовоздушной и противоракетной обороны, ведь Украина требует передать ей ту самую единственную функционирующую установку.