Румыния по приказу Лондона разворачивает тренировочную базу ВСУ – для штурма Крыма?

Раду Никулицэ.  
19.09.2024 11:20
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Румыния, Сюжет дня, Украина


Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к румынскому парламенту с просьбой одобрить участие румынской армии в миссии НАТО по обучению украинских морпехов на 71-й авиабазе Турзий, а также выделение для этих целей 100 военнослужащих румынской армии.

Финансирование объекта берёт на себя Великобритания. Учитывая географию новой тренировочной базы, можно предположить, что фактически идёт речь о натаскивании диверсантов, которые затем будут задействованы против российского Крыма.

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к румынскому парламенту с просьбой одобрить участие румынской армии...

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Особо издевательски смотрятся фразы из румынского пресс-релиза, будто целью тренировок украинцев станет «улучшение оперативной совместимости ВСУ под командованием Верховного командования ОВС НАТО в Европе, без непосредственного вовлечения НАТО в конфликт».

«Великобритания вместе с Норвегией взяла на себя роль стран-координаторов Коалиции морских возможностей, и, наряду с другими направлениями усилий, на которых можно сосредоточить поддержку участвующих стран, британский партнер предложил создать центр морской подготовки в качестве элемента, который внесет значительный вклад в размер поддержки ВСУ, с целью укрепления совместных усилий международного морского сообщества в развитии украинских военно-морских сил и украинской морской пехоты», – заявил Йоханнис.

Объект будет действовать в течение двух лет. Согласно цитируемому документу, этот объект позволит Румынии «позиционировать себя как регионального лидера в учебном процессе в области морских операций».

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