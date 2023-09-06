Румыния поддержала просьбу Санду о присоединении к одному из форматов антироссийского «санитарного кордона»

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Президент Молдовы, находящаяся в очередном зарубежном рабочем визите, приняла участие в саммите «Инициативы трех морей» в Бухаресте.

В рамках мероприятия она встретилась с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр Румынии высоко оценил участие президента Республики Молдова в этом международном мероприятии. Румыния твердо поддерживает просьбу Кишинева о присоединении к этому формату сотрудничества, целью которого, среди прочего, является определение конкретных путей вовлечения Республики Молдова и Украины в проекты, направленные на повышение степени взаимосвязанности в сферах энергетики, транспорта и цифровых технологий региона», – цитирует главу румынского кабмина пресс-служба правительства Румынии.

Чолаку напомнил, что Румыния недавно перечислила первый транш в 10 миллионов евро для финансирования приоритетных проектов на основании Соглашения между Правительством Румынии и Республикой Молдова о грантовой программе технической и финансовой помощи на сумму 100 миллионов евро. Средства из этого первого транша были направлены на приобретение микроавтобусов для школ, а также на проекты инфраструктуры и местного развития (водоснабжение, канализация и т.д.).

Глава исполнительной власти Румынии подтвердил политическую и техническую поддержку интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, уточнив, что приоритетом на данный момент является принятие решения о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС уже в декабре этого года.

До конца текущего года Майя Санду совершит ряд визитов в страны Европейского союза, чтобы обсудить с европейскими партнерами и укрепить их политическую поддержку для начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, сообщила ранее пресс-служба администрации президента.

4-5 сентября глава государства посетила с рабочим визитом Нидерланды с целью продвижения вступления Молдовы в ЕС и двусторонних экономических отношений. Во время визита президент встретилась с молдавскими гражданами, проживающими в Нидерландах.

«Инициатива трёх морей» – также известная как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ) или «Триморье», представляет собой объединение 12 государств Европейского союза и Украины как партнёра, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Чёрному, Балтийскому и Адриатическому морям.

Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены. 1-я встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 году в Дубровнике (Хорватия). На 7-м саммите в Риге 20 июня 2022 Украина была приглашена в формат и стала его участницей.

По сути дела, «Инициатива трёх морей» представляет собой один из вариантов «санитарного кордона», предназначенного для блокирования связи России со странами континентальной Европы.