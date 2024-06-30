Румыния получила дополнительные самолёты F-16: задействуют в войне против России?
Три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, приземлились в пятницу на 71-й авиабазе имени генерала Эмануила Ионеску в Кымпия-Турзий, сообщает румынское Минобороны.
За последнее время Бухарест уже получил 9 истребителей из 32, которые планируется закупить у Норвегии до конца 2025 года. Министр обороны Анджел Тилвэр заверил, что это «внесет значительный вклад в укрепление безопасности Румынии и восточного фланга НАТО».
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Тилвэр также подчеркнул важность создания Европейского учебного центра F-16 в Фетешть по подготовке пилотов для управления этими самолетами в сжатые сроки.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что использование авиабаз в Румынии, а также в Польше и Словакии украинскими пилотами F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине.
Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить на Украину несколько десятков истребителей F-16, которые способны бороться с российскими бомбардировщиками, сбивать крылатые ракеты и прикрывать с воздуха наступательные операции ВСУ. При этом, поскольку аэродромная инфраструктура Украины разрушена, ожидается, что эти самолёты могут базироваться на воздушных базах соседних стран НАТО.
На румынской авиабазе Кымпия-Турзий уже базируются дроны-разведчики MQ-9 Reaper, которые регулярно совершают полёты над Чёрным морем и активно используются для наведения установок ATACMS на цели в Крыму.
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