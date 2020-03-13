Румыния пошла на обострение отношений с РФ

13.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Румыния обостряет отношения с Российской Федерацией, запрещая ученым из РФ въезд в свою страну.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Захарова напомнила о запрете на въезд, который румынские власти объявили 2 марта российскому историку Алексею Ивановичу Умнову-Денисову, из-за чего были сорваны мероприятия с его участием.

Умнов-Денисов уже много лет занимается расшифровкой золотых табличек, найденных на территории Румынии в 1875 году. На них были выгравированы текст на неизвестном ранее языке и картинки. По версии ученого речь идет о летописи дакийской эпохи V-II века до н. э., а на табличках церковно-храмовым языком записаны исторические факты, договоры и прочая информация. Со своей версией расшифровки Умнов-Денисов и собирался посетить конференцию в Бухаресте, но 4 марта румынские власти отказали ему.

«Румынские власти без каких-либо разъяснений запретили въезд в страну российскому историку А.И.Умнову-Денисову. В результате были сорваны мероприятия академического плана, направленные на развитие конструктивного диалога по линии научных сообществ двух стран. Позже МИД Румынии заявил, что данное решение было принято якобы на основе действующих международных норм и положений румынского законодательства.

Действия Бухареста вызывают глубокое недоумение и сожаление. Считаем этот демарш откровенно недружественным и явно не способствующим улучшению общей атмосферы двусторонних отношений», – заявила Захарова.

Ранее в интервью газете «Взгляд» Умнов-Денисов рассказал, что его конфликт с румынскими властями длится уже продолжительное время. Все началось с того, что он опубликовал в своем блоге фото золотых табличек, которые считались утерянными еще во времена короля Карла I, который приказал сделать свинцовые копии, а золотые таблички переплавить. Когда ученый занялся их дешифровкой, некий аноним прислал ему фотографии оригинальных, золотых табличек.

«Я сделал глупость, выставив их, правда, не все, в интернет. После этого началось «поливание» из Румынии, будто бы я вор и украл у них 50 пластинок. На что я им ответил: «Ребята, а как можно украсть то, чего не существует? Вы же везде кричите, что у вас только свинцовые, а здесь золото». Это раз. А во-вторых, государство не подтверждает, что у них что-то свистнули. Потом обвинения поутихли», – рассказывал Умнов-Денисов.