Румыния потребует от Молдовы записать в Конституции: «Молдавского языка не существует»

Алексей Логофет.  
29.09.2024 14:19
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Румыния, Украина


Молдова в процессе переговоров навязываемой режимом Майи Санду евроинтеграции может столкнуться с самыми абсурдными требованиями каждого из 27 государств-членов ЕС, и будет вынуждена выполнить их все.

Об этом в эфире программы «По фактам» на канале Exclusiv TV рассказал молдавский журналист Дмитрий Чубашенко, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова в процессе переговоров навязываемой режимом Майи Санду евроинтеграции может столкнуться с самыми абсурдными...

Ведущая задала вопрос, с какой целью власть хочет внести «евроинтеграционные» изменения в Конституцию.

«Об этом четко записано в самом проекте закона об изменениях в Конституцию. Там два пункта. Первое – в преамбулу вносится положение о европейской интеграции как о стратегической цели РМ. Это то, что есть на Украине и в Грузии, но это никак не влияет. Но главное изменение – вносится в Конституцию новая статья 140-прим, которая говорит о том, что парламент может простым большинством голосов в 51 голос (из 101) принимать законы, необходимые для переговоров с ЕС о евроинтеграции Молдовы», – ответил Чубашенко.

Ссылаясь на эту норму, про-ЕС-овское большинство теоретически сможет пропихнуть самое унизительное решение: «Когда-то народ нам дал такое право на референдуме, и мы это всё утверждаем 51 голосом».

«Последний факт – компания «Телерадио-Молдова» отказала кандидату в президенты Ренато Усатому в прокате рекламных роликов, когда он сказал, что за запрет пропаганды ЛГБТ в школах. Нас уже загнали в эти рамки. И будет так дальше. Люди смеялись: «А, это страшилки, что ЕС заставит легализовать однополые браки, землю продавать, от нейтралитета отказаться». Оно всё будет. И когда это всё будут менять, они будут говорить: ЕС от нас это потребовал».

Кроме Еврокомиссии, каждое из 27 государств-членов ЕС может что-то потребовать от Кишинева, как Греция потребовала от Македонии поменять название страны (потому что есть провинция с таким названием в самой Греции).

«Сейчас Болгария требует от македонцев поменять название языка, потому что болгары считают, что македонского языка нет. Я даже уверен, что Румыния потребует не просто поменять название языка, а в Конституции конкретно написать: «Молдавского языка нет». И Румыния не даст согласия на следующий этап переговоров, пока это не будет сделано».

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