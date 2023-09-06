Румыния предъявляет России «недопустимое нарушение суверенитета страны-члена НАТО» обломками Герани-2

Раду Никулицэ .  
06.09.2023 22:48
  (Мск) , Яссы
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он потребовал «срочного и профессионального расследования ситуации с обломками дрона, обнаруженными на территории Румынии». По его словам, «если подтвердится, что это элементы от российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно недопустимой».

Об этом сообщает digi24.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что он потребовал «срочного и профессионального расследования ситуации с...

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«Я хочу прокомментировать информацию относительно выявления на территории Румынии, в непосредственной близости от границы с Украиной, некоторых компонентов, которые могут быть частью беспилотных летательных аппаратов. Я потребовал срочного и профессионального расследования происхождения этих компонентов, а также момента и обстоятельств, при которых они попали на территорию Румынии», – сказал Йоханнис.

По его словам, если подтвердится, что эти элементы исходят от российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно недопустимой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, государства-союзника НАТО.

«Как я уже упоминал ранее, эти нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру, являющиеся военными преступлениями, происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы. Однако мы бдительны и находимся в постоянном контакте с другими союзниками по НАТО. Повторяю, внутри НАТО мы очень хорошо защищены, а Румыния пользуется чрезвычайно сильными гарантиями безопасности, самыми сильными за всю нашу историю», — убеждал президент Румынии.

Напомним, министр обороны Румынии заявил, что на территории их страны были найдены обломки, которые могут быть частями российского дрона, опровергнув собственные же слова, сказанные днями ранее, что такого не было и быть не могло.

Рискнём предположить, что Румынию, которая всеми силами уклонялась от прямого конфликта с Россией, прогнул «Большой Брат» и вынудил сделать заявление, грозящее втягиванием всего блока НАТО в военное противостояние.

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