Румынская «Администрации морских портов» Констанцы приобрела порт Джурджулешт – единственный порт Молдовы, обеспечивавший ей выход через Дунай в Черное море.

Об этом румынский евродепутат Нику Штефэнуцэ заявил изданию Bani, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее министр транспорта Румынии Чиприан Шербан говорил, что его правительство ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который управлял портом, потому что молдавские владельцы наделали долгов.

Румыны потребовали, чтобы Кишинев продлил срок эксплуатации Джурджулешт, который сейчас ограничен 2030 годом – «чтобы инвестиции были оправданы». Можно не сомневаться,  что молдавское правительство на всё согласно. Оно явно благоволит этому покупателю, и проигнорировало предложение  турецкой компании Yildirim Group, которая были готова вложить в Джурджулешты 50 млн евро – вдвое больше,  чем румыны.

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу считает сделку очередным признаком постепенного поглощения Молдовы Румынией.

«Сделка на 24 миллиона евро выглядит не как стратегическое партнерство, а как дешевый выкуп стратегически и критически важной инфраструктуры, от которой напрямую зависят экспорт, импорт топлива и экономическая безопасность страны», – заявил Лунгу.

Джурджулешты были переданы Молдове Украиной в обмен на участок автодороги у села Паланка Штефан-Водского района. Как выяснилось, последние годы портом пользовалась исключительно Украина.

Об этом министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил в эфире местного ТВ-8.

«Через джурджулештский терминал в большей степени возится для Украины. На Молдову больше в машинах и в вагонах», – сказал Жунгиету.

Бывший примар Бессарабки Валентин Чимпоеш считает, что молдавским портом будут пользоваться не румыны, а НАТО, чтобы накачивать Украину оружием.

«Закрадываются сомнения, а не произошло ли все это по сговору с Брюсселем, запланировавшему обустроить в Джурджулештах военно- транспортную развязку Североатлантического альянса, через которую будут проходить военные грузы и техника на Украину?» – написал Чимпоеш.

Молдавский политолог Илья Кисилев считает, что продажа Джурджулешт несёт для Молдовы три ключевых риска.

«Военный — превращение нейтральной страны в логистический элемент военного блока, что делает территорию потенциальной целью в случае эскалации. Экономический — контроль над грузопотоками переходит внешним структурам, что ослабит внутренний бизнес и повысит зависимость от румынской инфраструктуры.  Политический — утрата контроля над стратегическим активом станет очередным шагом к де-факто аншлюсу, где решения, затрагивающие Молдову, будут приниматься за её пределами», – перечислил Киселев.

