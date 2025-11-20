Румыния прикупила единственный молдавский порт в интересах Украины и НАТО
Румынская «Администрации морских портов» Констанцы приобрела порт Джурджулешт – единственный порт Молдовы, обеспечивавший ей выход через Дунай в Черное море.
Об этом румынский евродепутат Нику Штефэнуцэ заявил изданию Bani, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ранее министр транспорта Румынии Чиприан Шербан говорил, что его правительство ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который управлял портом, потому что молдавские владельцы наделали долгов.
Румыны потребовали, чтобы Кишинев продлил срок эксплуатации Джурджулешт, который сейчас ограничен 2030 годом – «чтобы инвестиции были оправданы». Можно не сомневаться, что молдавское правительство на всё согласно. Оно явно благоволит этому покупателю, и проигнорировало предложение турецкой компании Yildirim Group, которая были готова вложить в Джурджулешты 50 млн евро – вдвое больше, чем румыны.
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу считает сделку очередным признаком постепенного поглощения Молдовы Румынией.
«Сделка на 24 миллиона евро выглядит не как стратегическое партнерство, а как дешевый выкуп стратегически и критически важной инфраструктуры, от которой напрямую зависят экспорт, импорт топлива и экономическая безопасность страны», – заявил Лунгу.
Джурджулешты были переданы Молдове Украиной в обмен на участок автодороги у села Паланка Штефан-Водского района. Как выяснилось, последние годы портом пользовалась исключительно Украина.
Об этом министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил в эфире местного ТВ-8.
«Через джурджулештский терминал в большей степени возится для Украины. На Молдову больше в машинах и в вагонах», – сказал Жунгиету.
Бывший примар Бессарабки Валентин Чимпоеш считает, что молдавским портом будут пользоваться не румыны, а НАТО, чтобы накачивать Украину оружием.
«Закрадываются сомнения, а не произошло ли все это по сговору с Брюсселем, запланировавшему обустроить в Джурджулештах военно- транспортную развязку Североатлантического альянса, через которую будут проходить военные грузы и техника на Украину?» – написал Чимпоеш.
Молдавский политолог Илья Кисилев считает, что продажа Джурджулешт несёт для Молдовы три ключевых риска.
«Военный — превращение нейтральной страны в логистический элемент военного блока, что делает территорию потенциальной целью в случае эскалации. Экономический — контроль над грузопотоками переходит внешним структурам, что ослабит внутренний бизнес и повысит зависимость от румынской инфраструктуры. Политический — утрата контроля над стратегическим активом станет очередным шагом к де-факто аншлюсу, где решения, затрагивающие Молдову, будут приниматься за её пределами», – перечислил Киселев.
