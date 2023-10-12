Румыния принуждает Молдову и Украину к запрету молдавского языка

Алексей Логофет.  
12.10.2023 00:19
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Скандал, Украина


Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским во дворце «Виктория» попросил его «как можно скорее признать несуществование молдавского языка».

Об этом он написал у себя на странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским во...

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«У меня состоялся конструктивный разговор с президентом Зеленским. Я выразил озабоченность от лица Румынии относительно защиты прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине. В этой связи мы повторили нашу законную просьбу к украинским властям признать несуществование молдавского языка» – написал Марчел Чолаку.

Премьер-министр добавил, что «Румыния оказывала последовательную многоплановую поддержку нашему соседу на протяжении всего этого периода с начала вторжения России, и мы готовы активно участвовать в будущем процессе восстановления Украины, который будет генерировать конкретные проекты и благополучие для граждан обоих государств».

«Румыния твердо поддерживает вступление Украины и Республики Молдова в Европейский союз, и я считаю важным, чтобы решение об открытии переговоров о вступлении обоих государств было принято до конца года», — добавил Чолаку.

Поражает маниакальная настойчивость, с которой румынские политики, от руководителей страны до оппозиционных маргиналов, принуждают Молдову и Украину к отказу от молдавского языка и в праве на существование молдавской идентичности. И не менее поразительна манкуртистская страсть, с которой молдавская политическая и научно-творческая элита готова предать забвению собственную национальную самобытность.

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