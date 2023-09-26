Румыния приобретает новейшие американские самолёты за рекордную сумму

Раду Никулицэ .  
26.09.2023 17:34
  (Мск) , Яссы
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Румыния, Скандал, Спецоперация


Министерство обороны Румынии запросило одобрение парламента на приобретение 32 военных самолётов F-35 для румынской армии на сумму 6,5 миллиарда долларов.

Это самая дорогая покупка за всю историю вооружённых сил Румынии, сообщает G4media.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство обороны Румынии запросило одобрение парламента на приобретение 32 военных самолётов F-35 для румынской...

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Согласно документу, направленному парламенту, министерство обороны официально запросило одобрение высшего законодательного органа на начало программы закупки 32 военных самолетов F-35 в США. Сумма, выделенная на программу, составляет 6,5 миллиарда долларов. Решение о закупке новейшего американского самолёта было принято на апрельском заседании Высшего совета обороны страны.

Программа, одобренная ВСО, предусматривает две закупки самолетов F-35. На первом этапе будут закуплены две эскадрильи (32 самолета), на втором этапе – одна эскадрилья (16 самолетов).

Сумма в 6,5 миллиарда долларов, помимо закупки самолётов, будет направлена на приобретение двигателей, материально-техническое обеспечение, услуги по обучению пилотов и персонала, авиатренажёров.

В эту цену также включены специальные боеприпасы класса «воздух-воздух» (для воздушного боя) и «воздух-земля» (для поражения наземных целей).

Министерство обороны обязано по закону запрашивать одобрение парламента на любое приобретение стоимостью более 100 миллионов евро.

На данный момент в ВВС Румынии имеются военные самолёты F-16, закупленные у Португалии. Ещё одна эскадрилья F-16 будет закуплена в Норвегии.

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