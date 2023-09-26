Румыния приобретает новейшие американские самолёты за рекордную сумму

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Министерство обороны Румынии запросило одобрение парламента на приобретение 32 военных самолётов F-35 для румынской армии на сумму 6,5 миллиарда долларов.

Это самая дорогая покупка за всю историю вооружённых сил Румынии, сообщает G4media.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, направленному парламенту, министерство обороны официально запросило одобрение высшего законодательного органа на начало программы закупки 32 военных самолетов F-35 в США. Сумма, выделенная на программу, составляет 6,5 миллиарда долларов. Решение о закупке новейшего американского самолёта было принято на апрельском заседании Высшего совета обороны страны.

Программа, одобренная ВСО, предусматривает две закупки самолетов F-35. На первом этапе будут закуплены две эскадрильи (32 самолета), на втором этапе – одна эскадрилья (16 самолетов).

Сумма в 6,5 миллиарда долларов, помимо закупки самолётов, будет направлена на приобретение двигателей, материально-техническое обеспечение, услуги по обучению пилотов и персонала, авиатренажёров.

В эту цену также включены специальные боеприпасы класса «воздух-воздух» (для воздушного боя) и «воздух-земля» (для поражения наземных целей).

Министерство обороны обязано по закону запрашивать одобрение парламента на любое приобретение стоимостью более 100 миллионов евро.

На данный момент в ВВС Румынии имеются военные самолёты F-16, закупленные у Португалии. Ещё одна эскадрилья F-16 будет закуплена в Норвегии.