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16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Днепропетровск, Общество, Политика, Украина
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Румыния расширила свою зону интересов до Днепропетровска

Вскоре в Днепропетровске откроется почетное консульство Румынии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил посол Румынии Кристиан Леон Цуркану, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

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“Вскоре в Днепре откроется почетное консульство Румынии. Сейчас осталось получить ответ от МИД”, – отметили в облсовете.

При этом в ведомстве уточнили, что Румыния тесно контактирует с учебными учреждениями Украины, организуя обмен студентами и проводя конференций и тому подобное. В следующем году страна планирует провести масштабное собрание для молодежи на тему Восточного партнерства.

По данным МИД, в Украине есть посольство Румынии в Киеве, генеральные консульства страны в Одессе и Черновцах.

Ранее, 6 сентября Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

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