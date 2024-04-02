Румыния разработала правовой механизм для ввода войск в Молдову и на Украину

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Новый проект закона о национальной обороне впервые дает президенту Румынии полномочия для «защиты румын, находящихся в опасности за пределами национальной территории». Согласно порталу g4media.ro, речь идёт о гражданах Румынии, проживающих на территории Молдовы и Украины, и «подвергающихся опасности агрессии со стороны России».

Законопроект, вынесенный на общественное обсуждение Министерством национальной обороны, впервые вводит концепцию вмешательства Румынии для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории. Существующие законы не предусматривают такой возможности. В ведомстве отмечают, что Республика Молдова находится под гибридной угрозой со стороны Российской Федерации, при этом, согласно официальной статистике, более 600 тысяч жителей Молдовы также имеют румынское гражданство.

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Согласно статье 4, пункт 4 законопроекта, президент Румынии по предложению премьер-министра может распорядиться о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории.

Пункт 3 статьи 4 законопроекта предусматривает полномочия парламента одобрять применение вооруженных сил за пределами территории Румынии: «Парламент одобряет использование военного и невоенного потенциала на территории румынского государства или за его пределами для противодействия гибридным угрозам по предложению президента Румынии после консультации с Высшим советом обороны страны».

Таким образом, законопроект, выносимый на обсуждение общественности, может стать основанием для введения румынских вооружённых сил на территорию Молдовы и Украины «в целях защиты румын от гибридной угрозы со стороны России».